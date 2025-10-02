Ganó 8 títulos con Real Madrid, hace tres años que no dirige y podría volver para ser el entrenador gracias a Cristiano Ronaldo

Los goles de Cristiano Ronaldo siguen generando auténticos terremotos en el mundo del fútbol. Mientras el delantero portugués busca llegar al grito sagrado número 1000, se reportan en el viejo continente que un ex ganador de hasta 8 títulos por Real Madrid podría regresar a los banquillos gracias a lo hecho por CR7 jornadas atrás. Al-Ittihad busca DT y mira a la ciudad deportiva de Valdebebas.

Todo comenzaba jornadas atrás con la victoria del Al-Nassr Cristiano Ronaldo sobre Al-Ittihad (0-2 y con gol del luso). Un triunfo clave pensando en intentar conseguir el título de las Saudí Pro League, pero que también terminaría con la destitución de Laurent Blanc al frente del equipo de Yeda. Desde entonces han sonado todo tipo de nombres, teniendo como último al del argentino Santiago Solari. Recordemos que a este no se le ve por los banquillos de un primer equipo desde el año 2022 y cuando dirigía al América de México.

“Al-Ittihad ha iniciado conversaciones con Santiago Solari, director deportivo del Real Madrid…Está entre los candidatos para convertirse en el nuevo entrenador del Al-Ittihad…Luciano Spalletti también está en la lista y está dispuesto a asumir el cargo, pero el italiano quiere un gran salario…Sergio Conceição, Mark van Bommel, Roger Schmidt también están en la lista”, información del periodista Santi Aouna. No olvidemos que en los últimos días han sonado nombres de todo tipo y que incluso Xavi Hernández habría tenido propuestas desde Arabia Saudita para regresar.

Hablar de Santiago solari supone comentar una de las figuras más cercanas al Real Madrid en la última década y media. Como jugador del conjunto merengue, dejó una relación más que cercana con la Junta directiva de Florentino Pérez en plena época de los Galácticos. El zurdo ex River o San Lorenzo en Argentina, retornaría al club blanco años más tarde y para cumplir con funciones de entrenador del Castilla en la ciudad deportiva de Valdebebas. Todo esto hasta que en el año 2018 en la crisis de resultados de Julen Lopetegui le empujó al plantel profesional. Ganaría el Mundial de Clubes de la FIFA del 2018 antes de salir en el mes de marzo de 2019 y para qué Zinedine Zidane retornase a la sala de máquinas.

Solari suena en Arabia por CR7 y sus goles:

Desde entonces a Solari solamente le hemos visto dirigir en México de la mano de América. Fueron 3 los torneos que entre 2021 y 2022 le vieron por el fútbol mexicano antes de abandonar los primeros planos. Florentino Pérez le recuperó para la ciudad deportiva de Valdebebas en un rol de gestor de las instalaciones de Real Madrid que en este momento le ha convertido en una de las manos derechas del presidente. Llegó a sonar como posible reemplazante de Carlo Ancelotti solo unos meses atrás. Se especula que en Arabia Saudita los goles de Cristiano Ronaldo en aquella victoria del Al-Nassr sobre Al-Ittihad pueden devolveré a la actividad.

El gran impacto de Solari en Real Madrid

A sus 48 años el argentino ya ha trabajado en diferentes parcelas del club con más presión del planeta. Como jugador levantó un total de 7 títulos antes deben ser en aquella edición del Mundial de Clubes nombrada en 2018. Pero no es su mayor aportación a una entidad donde en pleno cambio de ciclo y tras la salida de justamente Cristiano Ronaldo, había que tomar decisiones más que impopulares.

Solaris es recordado en Madrid como el primero que confió a nivel de entrenador en la figura de los Vinicius, Federico Valverde o Rodrygo. En su paso como entrenador en el Bernabéu, tuvo choques con figuras que de la talla de Isco o Marcelo, parecían inamovibles solamente meses atrás. No son pocas las voces que por Valdebebas entienden que sin esa confianza en los jóvenes muchos de ellos no serían lo que suponen en este momento para el club. ¿Vuelve otra vez por CR7?

