7 equipos buscan fichar a James Rodríguez: 3 de la MLS y un gigante de la Copa Libertadores

James Rodríguez volverá a cambiar de club. Ya es oficial su salida de un León de una LigaMx que en este momento buscó otra estrella tras la marcha del colombiano. A solamente unos meses de la llegada de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA, se hace absolutamente vital encontrar el mejor de los destinos para lo que viene por delante. Se reporta que un total de siete entidades se encuentran detrás de sus servicios por estas fechas. Aparecen tres de la MLS de Messi e igualmente un ganador histórico de la Copa Libertadores de América.

Ekrem Konur señala tres posibles destinos para el colombiano. El primero pasa por cruzar la frontera y unirse al campeonato donde Messi es bandera en todos los sentidos. Los Ángeles Galaxy, New York City, Toronto y Orlando City suponen las primeras entidades interesadas en el cafetero. La prensa colombiana apunta directamente al otro equipo de La Florida en lo que podría suponer que James pasase a ser parte del gran rival histórico que tiene Inter Miami en el soccer. ¿Nuevo choque con Lionel? No se descarta.

Pero hay mucho más. Se nombra también a dos destinos en México donde el cafetero podría continuar su carrera de la mano de América o Tigres. Dos gigantes de la Liga MX y equipos acostumbrados a afrontar tanto económica como deportivamente la llegada de estrellas de su nivel. Sería mantener el nivel competitivo que tiene hasta la fecha e igualmente, no tener que mudarse a gran escala de una ciudad de León donde apenas pudimos verle jugar un total de 30 partidos oficiales. En estos marcó 5 goles y dio 8 asistencias.

Por último pero no menos importante, aparece la posibilidad de volver a verle en el territorio de la Copa Libertadores de América. Ekrem Konur señala que Flamengo de Río de Janeiro también se encuentra al tanto de la situación del colombiano. Recordemos que James ya tuvo experiencia en el país de la mano de Sao Paulo y que esta terminó de manera más que polémica producto de su mala relación con el entrenador argentino Luis Zubeldía. Se busca destino para un semestre que será uno de los más importantes en el final de su carrera.

Flamengo, el último interesado en James Rodríguez: GETTY

El futuro de James preocupa incluso la selección colombiana. Néstor Lorenzo le quiere con rodaje y pensando en una nueva edición de la Copa Mundial de selecciones donde los cafeteros retornan tras su ausencia en Qatar. Con permiso de Luis Díaz, se trata del futbolista más trascendental en los planes del entrenador argentino e igualmente de la cara visible de un proyecto que pretende recuperar su mejor cara en el gran torneo de la FIFA. De momento, con Orlando City en la cabeza, estos serían los siete equipos detrás del futuro de Rodríguez.

Emotiva despedida de León a James

“Hablé con James, fuimos muy sinceros, tanto él como nosotros decidimos terminar en los mejores términos. Siempre agradecido que él haya querido vestir la playera de León y él agradecido que lo hayamos buscando en un momento difícil”, palabras de Jesús Martínez como presidente del León y alrededor de lo que entiende como un paso necesario para todas las partes.

Más allá de todo el ruido mediático que generó su salida, deja entrar o que admira la profesionalidad del colombiano y que únicamente le queda desearle éxitos y lo que venga por delante: “Quiero desearle todo el éxito del mundo, es un crack, un jugadorazo y ojalá le vaya muy bien a donde vaya…Es bueno que vengan más jugadores como James”.

