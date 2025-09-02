Atento Real Madrid: Sergio Ramos confirmó cuándo volverá al Bernabéu

Cibeles. Una palabra santa en Real Madrid y que de la mano de Sergio Ramos ha tenido algunas de sus fiestas más importantes del siglo XXI en la casa blanca del fútbol. También hablamos de la nueva canción del jugador del Monterrey, quien en las últimas horas desveló en El Hormiguero que pronto podríamos verle de nuevo en el estadio Santiago Bernabéu. Confirma que tiene las puertas del club abiertas.

“Yo pienso siempre en Florentino. Si algo le debo al fútbol es haber conocido a Florentino y que el que me hubiese llevado al Madrid. Tenemos una gran relación. Ahora lo puedo contar, cuando era jugador tenía un palco, pero tras irme podía perderlo. El me ayudó a mantenerlo por que mis hijos son del Real Madrid, les corre sangre blanca por las venas. Al final ellos quieren volver y gracias a Florentino podremos volver a ir al Bernabéu. El Madrid es mi casa, tenemos un amor común con Florentino que es el club…Claro que volvería”, reflexiones de Sergio Ramos en su entrevista con el medio sobre su salida del club y el motivo de su debut en la música. Confirma que sigue teniendo un lugar en el coliseo blanco que espera por su regreso.

Incluso, el defensor de Monterrey afirmó que en algo más de 30 días podríamos verle n en la casa del Real Madrid. No como jugador y si como espectador de un conjunto que lleva en el alma: “Claro que volvería al club si me lo piden. En los últimos años ha existido alguna posibilidad por alguna lesión. El club siempre ha sabido de primera mano que yo siempre he abierto las puertas al regreso, aunque también entiendo las circunstancias del Real Madrid, que está rejuveneciendo la plantilla para los próximos años. Pero todo el mundo sabe que yo soy madridista y que de alguna manera u otra acabaré volviendo…Lo que me corre por las venas es Real Madrid. En un mes volveremos a España a visitar familia y amigos”.

¿Cuándo podría darse este encuentro? Si pensamos en 30 días, encontraremos un Real Madrid vs. Villarreal para el 5 de octubre que en el Bernabéu podría servir para ver a Sergio Ramos en la que siempre ha sido su casa. Parece ser el único punto que encaja en el tiempo, pues los de Xabi Alonso no volverán a ser locales en dicho mes hasta el día 22 de octubre y frente a Juventus por la Champions. Antes de ese duelo con el submarino amarillo aparece un choque con Espanyol del 21 de septiembre que parece pronto en cuanto a los tiempos de viaje desvelados por el propio Andaluz.

Ramos agradeció a Florentino Pérez y avisa que vuele al Bernabéu: GETTY

Ramos llegó en 2005 a un Real Madrid donde se le veía como heredero de grandes mitos como Fernando Hierro o Michel Salgado. A lo largo de 671 partidos con la casa blanca y donde se incluyen 101 goles y 35 asistencias, el camero levantó 11 títulos nacionales y otros 11 en el plano continental o de FIFA. Destacan en este sentido 4 Mundial de Clubes y mismo número de UEFA Champions League con el club blanco, donde en las ediciones de 2016, 2017 y 2018 fue el capitán que levantó la Orejona.

¿Fue contra Real Madrid? Sergio Ramos lo niega

“Es una canción que le dedico al madridismo. La gente dice que es un tema de desamor y es todo lo contrario, es un tema de amor, porque al final qué relación de amor no tiene dolor y sufrimiento. Ahí también hay dolor y sufrimiento. Cuando me fui a París escribí el 60% más o menos de la canción porque me sentía así”, analizaba el propio Ramos al ser consultado si la letra de su tema iba en relación con la directiva que decidió que no hiciese parte del proyecto.

Lejos de apuntar contra Florentino Pérez, desveló que solo se trata del duelo que hace quien se tiene que separar de un amor. Ramos cierra sus heridas con el Bernabéu y abre la puerta al retorno: “Me sentía dolido porque a nadie le gusta irse del mejor equipo del mundo y eso conlleva un dolor y un sufrimiento que es lo que expreso en la letra de ‘Cibeles’…No hay ninguna relación de amor sin dolor y sin sufrimiento, aunque es una canción al amor, a lo bueno que he vivido y todo tiene un principio y un final y está dedicada al madridismo y a todo el cariño que me han dado”.

