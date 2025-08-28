Mientras Messi trajo a Luis Suárez o Busques, Sergio Ramos sumaría a otro ex Real Madrid para Monterrey

Inter Miami se encuentra de fiesta tras la victoria ante Orlando por la Leagues Cup. Al otro lado de la frontera Sergio Ramos sigue con su andadura por una Liga MX donde el ex Real Madrid podría tener un nuevo compañero que pasase por la casa blanca del fútbol. Se trata de una operación donde se pretende liberar por España cerca de 6.7 millones de euros. Borja Mayoral, en la órbita de Rayados.

Fox Sports afirma que el delantero del Getafe se encuentra en este momento en la mira del club de Sergio Ramos por un fútbol mexicano donde intentarían convencer al ex Real Madrid hora de unirse a quien fuese su capitán por una de las épocas más doradas del estadio Santiago Bernabéu. Mayoral fue parte de la plantilla que completó 3 temporadas consecutivas ganando la UEFA Champions League y se ha convertido en un guerrero de 1000 batallas por una entidad que con José Bordalás necesita como nunca dinero en estas fechas.

Todo empezó hace algunas horas y cuando Uche rechazó su posible traspaso rumbo al Wolverhampton. Getafe necesita dinero de cara a inscribir a todos sus fichajes e igualmente una serie de futbolistas que en este momento no han podido disputar las primeras dos jornadas del certamen. La posible venta de Borja Mayoral rumbo al fútbol mexicano liberaría buena parte del Fair Play Financiero de LaLiga que en este momento no puede cubrir el equipo de las afueras de la capital española. El ex Real Madrid gusta en una ciudad de Monterrey donde Ramos se siente más que cómodo.

“Muy orgulloso de formar parte de este nuevo proyecto, con muy pocos meses de mi llegada, aportar mi mejor versión en un Mundial es un plus, añadido a lo que se ha trabajado, hemos recogido ese premio, ahora es una Final e intentaremos recompensar al club por la oportunidad de vivir estos momentos”, reflexiones del camero alrededor de su llegada al torneo y de los motivos que le llevaron a unirse a este. Puede reencontrarse con el canterano de la casa blanca.

Borja Mayoral podría reencontrarse con Sergio Ramos: GETTY

Mayoral jugó 33 partidos en Real Madrid, marcó 7 goles, dio 4 asistencias y levantó hasta 3 títulos. Con la Selección de España fue campeón del Europeo sub-19 y 21 antes de empezar etapas por clubes como Wolfsburgo, Roma o Levante. Getafe es su hogar desde 2021, y donde se ha hecho un nombre en LaLiga. A la espera de saber si se une o no a Ramos, acumula con los azulones un total de 92 partidos, 33 goles y 4 asistencias.

Messi quiere que Inter Miami sea el rey de la Leagues Cup

La victoria ante Orlando hace que el equipo de Messi únicamente tenga que jugar 90 minutos más para ser campeón. Si derrotan a Seattle a finales de esta semana, podrán quedarse con la segunda edición de la Leagues Cup y por ende, ser el máximo campeón desde la fundación del torneo. La Pulga y compañía aguardan. Ya venció en el 2023.

Seguramente Sergio Ramos espere que traer ex socios por Europa le sirva para seguir este camino. En su momento Messi fue clave para los fichajes de los Sergio Busquets, Jordi Alba o Luis Suárez. Ahora el camero cruza los dedos ante lo que podría ser otro fichaje de peso para el equipo de Monterrey. Borja Mayoral, indican, está más cerca de lo que parece.

