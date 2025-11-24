Al borde del llanto: La confesión del DT de FC Cincinnati tras los tres pases gol de Messi

Fue un auténtico baile de principio a fin. Lejos de lo que dictaba la previa de una de las semifinales de los MLS Playoffs 2025, Inter Miami aplicó la fórmula de la triple ‘G’, ganar, gustar y golear, ante FC Cincinnati con un gol y tres asistencias de Lionel Messi. Así que el DT Pat Noonan no tuvo alternativa e hizo una confesión al borde del llanto.

La función de Inter Miami empezó con un gol de cabeza de Messi al minuto 19 del primer tiempo. Luego, Leo hizo un control dirigido y con un toque sutil habilitó a Mateo Silvetti para el 2-0 ante FC Cincinnati, y el show del ’10’ argentino apenas estaba empezando.

Para sentenciar la clasificación a la final de la Conferencia Este, Lionel Messi se reportó con dos pases gol más para que Tadeo Allende pusiera el tercer y cuarto gol de la victoria de Inter Miami por 0-4. Era hora de escuchar las voces de los protagonistas y el DT de FC Cincinnati apareció con una dura confesión.

La dura confesión del DT de FC Cincinnati tras los 3 pases gol de Messi

El DT de FC Cincinnati habló tras el partidazo de Messi. (Foto: Getty Images)

Antes de que empezaran las preguntas de los periodistas, Pat Noonan tomó la palabra e hizo la siguiente confesión al borde del llanto tras los tres pases gol de Lionel Messi: “Noche difícil. Les dejo que hagan sus preguntas, pero gracias a la afición. Sé que es una noche difícil terminar así, con la forma en que fuimos derrotados. Hay que reconocerle el mérito al Inter Miami, que jugó mejor esta noche (23 de noviembre) y fue una forma difícil de terminarla (…) Todos queríamos hacerlo mejor, jugar mejor y disfrutar de otro final emocionante para un partido en el que seguimos jugando, pero no fue así esta noche. Así que, a la afición, lamentamos cómo terminó“.

La calificación de Lionel Messi después de su partidazo en la victoria de Inter Miami vs. FC Cincinnati

Leo Messi no podía llegar en un mejor momento a la final de la Conferencia Este contra New York City FC del próximo sábado 29 de noviembre a las 18:00 ET (20:00 ARG) después de recibir una calificación perfecta de 10 puntos, según el portal ‘SofaScore’, por su gol y tres asistencias en la victoria de Inter Miami 0-4 ante FC Cincinnati.

Datos clave

El DT Pat Noonan calificó el partido contra Inter Miami como una “noche difícil” para su equipo.

calificó el partido contra Inter Miami como una para su equipo. Noonan felicitó al Inter Miami reconociendo que “jugó mejor esta noche” (23 de noviembre).

reconociendo que (23 de noviembre). El director técnico lamentó ante la afición la forma en que fueron derrotados en las semifinales.

