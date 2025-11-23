Mientras Cristiano Ronaldo hizo un gol de chilena, Messi llevó a Inter Miami a una final de una manera impensada

No fue casualidad que fueran protagonistas de la misma jornada futbolera. Mientras Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo con un golazo de chilena, Lionel Messi no se quedó atrás y llevó a Inter Miami a una nueva final de una manera impensada.

¡A los hechos! Al-Nassr confirmó el inicio perfecto que lleva en la Liga de Arabia Saudita y goleó 4-1 a Al Khaleej para lograr nueve victorias en el mismo número de partidos disputados. La cereza del pastel llegó con un gol de chilena de Cristiano a los seis minutos de adición del segundo tiempo que explotó en X con millones de reproducciones.

Inter Miami venció a FC Cincinnati en las semifinales de los MLS Playoffs 2025 por 4-0 con un nuevo show de Leo Messi. El jugador argentino no solo registró tres asistencias, también abrió el camino para llegar a la final de la Conferencia Este de la manera menos pensada.

Mientras Cristiano hizo un gol de chilena, así llevó Messi a Inter Miami a una final

Cristiano Ronaldo y Messi anotaron el mismo día. (Foto: Getty Images)

Mientras Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo entero con un golazo de chilena a los 40 años, Messi, de la manera más impensada por sus habilidades, anotó de cabeza el primer gol de la goleada de Inter Miami ante FC Cincinnati. El equipo rosa clasificó por primera vez en su historia a la final de la Conferencia Este de los Playoffs de la MLS 2025. ¡Video!

Video: Así fue el gol de chilena de Cristiano Ronaldo que sorprendió a todo el mundo

Al mejor estilo de la personalidad de Cristiano Ronaldo, el delantero portugués no dudó en presumir su gol de chilena con un video en X al que le puso el mensaje “la mejor captura (de pantalla) gana”. El golazo de CR7 ya tiene más de 13 millones de reproducciones en menos de una hora.

