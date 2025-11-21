Joan Laporta le cerró otra vez las puertas de Barcelona a Messi: “Su regreso es irreal”

Se le siguen cerrando puertas a Lionel Andrés Messi para tener una segunda etapa por el Fútbol Club Barcelona. En medio de todas las informaciones que surgieron sondeando la posibilidad de que el argentino llegase cedido al club blaugrana después del parón de la MLS, el mismísimo Joan Laporta le vuelve a cerrar las puertas. Declaraciones de peso para entender el hermetismo que se vive ahora mismo sobre la figura del 10.

“El regreso de Leo Messi como jugador es algo simplemente irreal. Por ahora, tiene contrato con el Inter Miami…El club está construyendo un proyecto para el presente y el futuro. Es complicado, y si vives en el pasado difícilmente avanzas”, declaraba el presidente blaugrana sobre los rumores de las últimas horas. Trama cerrada.

No han sido ni mucho menos semanas tranquilas para dos entidades relacionadas con el presente del conjunto culé. Las imágenes de Messi llegando a un Camp Nou renovado y del cual no se pudo despedir con público en medio de su salida en el año 2021, generaron un auténtico huracán informativo donde voces de todo tipo han analizado la posibilidad de que Inter Miami le ceda por un periodo de dos a tres meses después de los playoffs de la MLS para que mantenga el ritmo competitivo pensando en el Mundial del año que viene. De momento no ocurrirá.

Por supuesto que en esta ecuación tenemos que tener en cuenta la mala relación que se mantiene entre la actual directiva de Barcelona y su máxima estrella. La familia de Leo continúa más que enojada con el trato recibido en aquellos meses del verano del año 2021 y donde entienden que Laporta utilizó la posible renovación de Lionel como una carta ganadora en las elecciones. El final de la película lo conocemos todos e igualmente, los diferentes capítulos que se han dado después soñando con un regreso que no ocurrirá.

De momento, está será la última gran imagen de Laporta y Messi:

A las declaraciones de Laporta también hay que sumarle las propias palabras de Messi en las últimas horas. Unas donde deja en claro que en algún día volverá al Camp Nou, pero que todo hace pensar que no será como jugador. De momento todo hace entender que las posturas de ambas partes en cuanto a una nueva relación laboral son prácticamente reconciliabas y con objetivos distintos en el plano individual como colectivo. De momento Lionel Messi no tendrá una nueva etapa con Laporta de presidente en el Camp Nou.

Datos claves

