La MLS acomoda el fixture de Inter Miami para que Messi pueda estrenar su nuevo estadio dos meses antes del Mundial. 2026

4 de abril del 2026 contra Austin. Es la fecha donde Inter Miami y Lionel Andrés Messi inaugurarán el flamante estadio Freedom Park. Desde la MLS se ha confirmado el calendario de los primeros meses del año 2026 y todo ello pensando en que el argentino pueda cumplir con los deseos de la directiva de David Beckham en relación a la nueva casa del equipo del sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Hay movimientos en cuanto al fixture y calendario pensando en que todo salga de la mejor forma posible.

21 de febrero contra LAFC como visitante. Es la fecha donde la MLS arrancará para Messi y el equipo de Miami. Pero la noticia llega al entender cómo el conjunto dirigido en este momento por Javier Mascherano tendrá que disputar las primeras 5 jornadas de la próxima temporada como visitante para finalmente tener su estreno el 4 de abril del año 2026 frente a Austin como local en su nuevo feudo. Una decisión que va de la mano los deseos de la patronal de poner todos los focos en otro paso al frente para la joven franquicia, e igualmente para lo que supondrá en los meses previos a la llegada de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA.

Recordemos que la MLS se parará a partir del día 25 de mayo gracias a la llegada del torneo mayor de la asociación del fútbol mundial. Estados Unidos, junto a México y Canadá, se prepara para una edición sin precedentes y donde con un total de 48 naciones clasificadas se quiere llegar a los meses previos con todos los eventos de protocolo absolutamente cumplidos. En caso de quedar eliminado frente a Cincinnati a lo largo de las próximas horas Messi no volverá a jugar como local en La Florida hasta entrado el mes de abril.

Miami Freedom Park es la joya de la corona del proyecto de David Beckham. También el lugar donde se oficializó semanas atrás la renovación de Lionel Andrés Messi hasta el año 2028. Otro movimiento más para entender el final de una carrera donde el argentino lentamente se convierte en algo más que un simple futbolista por los Estados Unidos de Norteamérica. La patronal le entiende como un socio tanto dentro como fuera del césped.

Messi inaugura el Freedom Park en abril del 2026: TW

El nuevo estadio de la ciudad de Miami se convertirá en el principal centro del fútbol del sur de los Estados Unidos. Hablamos de un centro deportivo absolutamente equipado de tecnología de élite y sin igual en cuanto a feudos del deporte más popular del planeta se refiere por Norteamérica. Confirman la fecha donde todo iniciará en cuanto a la nueva casa del equipo de Messi e igualmente un calendario que apunta directamente a que el 4 de abril se marque un nuevo comienzo para la MLS.

Publicidad

Publicidad

Jordi Alba no cree que Messi acepte cambio de nombre en el Camp Nou

El lateral de Inter Miami fue consultado por la Cadena SER alrededor de uno de los principales rumores de las últimas horas por Barcelona. En este se habla de la posibilidad de que el Camp Nou más pronto que tarde cambie de nombre y que éste incluya la palabra Messi entre sus denominaciones. Para el ex culé, ni mucho menos cree que la trama termine de dicha forma.

“¿Llamar al nuevo Camp Nou ‘Leo Messi’?…No sé, no sé…No creo que Leo quiera eso. No hemos hablado del tema. Pero Camp Nou está bien. Todo lo que se haga va a ser positivo. Es único”, comentaba Jordi Alba en la Cadena SER para dar su punto de vista alrededor de un homenaje que entiende desde el entorno del argentino no verían de la mejor manera posible.

Datos claves

Inter Miami y Lionel Messi inaugurarán el estadio Freedom Park el 4 de abril del 2026 contra el Austin .

y inaugurarán el estadio el contra el . El equipo de Miami tendrá que disputar las primeras cinco jornadas de la temporada 2026 como visitante .

tendrá que disputar las primeras de la temporada como . El estadio Freedom Park es donde se oficializó la renovación de Lionel Messi hasta el año 2028.

Publicidad

Publicidad

ver también Respira Beckham: Messi cierra la puerta a una cesión al Barcelona previa al Mundial