“Momentos horribles”: El DT del DC United después de recibir dos goles de Messi

No es algo nuevo, pero nunca deja de sorprender. Lionel Messi volvió a dar de qué hablar en la MLS, anotó dos goles en la victoria de Inter Miami contra DC United e hizo que el entrenador René Weiler reaccionara con una dura confesión.

Lejos de necesitar algún tipo de descanso porque venía de una partido con una alta dosis de emotividad, su despedida de la Selección Argentina, Messi jugó todos los 90 minutos contra DC United y volvió a demosrar la gran diferencia que puede marcar.

Primero fue un gol al minuto 2 del segundo tiempo llegando en posición de delantero ‘9’ y definiendo de volea. Luego, Leo Messi recibió el balón sobre la medialuna, hizo un enganche que descolocó al rival que tenía frente y definió para marcar un golazo. 4-0 gano Inter Miami y la dura confesión de René Weiler iba a llegar en 3, 2, 1…

“Momentos horribles”: La confesión del DT de DC United tras los goles de Messi

René Weiler y Messi. (Foto: Getty)

“Fue más o menos el partido que esperábamos y, lamentablemente, el resultado también fue el previsto. Tuvimos la primera ocasión de gol, pero ellos marcaron el primero a los dos minutos y medio; fue un momento realmente duro. Teniendo en cuenta los últimos resultados del rival, encajar el segundo gol poco antes del descanso y otro inmediatamente después… Los momentos en que marcaron fueron horribles. Al final, por supuesto, no me apetece hacer un análisis detallado del partido, ya que el rival fue superior“, confesó el DT de DC United.

El primer puntaje de Messi tras retirarse de la Selección Argentina

Luego de retirarse de manera definitiva de la Selección Argentina, Messi se jugó un partido de 10 puntos, según el portal ‘Sofa Score’, por, entre otros motivos deportivos, dos goles, cuatro tiros a puerta, 30 de 34 pases en campo rival y una recuperación.

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