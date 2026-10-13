Kylian Mbappé rechaza más de 20 millones y se une a Thierry Henry para competirle a Lionel Messi

Conoce los detalles de la decisión de Kylian Mbappé de rechazar 20 millones de euros para asociarse con Thierry Henry y rivalizar con Lionel Messi.

Esta batalla apenas está empezando… El fútbol vuelve a cruzar los caminos de Lionel Messi y Kylian Mbappé. En esta ocasión no fue en la cancha como sucedió en la final del Mundial de Qatar 2022, se trata de la competencia directa que le montó el delantero francés ante un anuncio que hizo Leo.

¡A los hechos! Luego de retirarse de la Selección Argentina, Messi estuvo lejos de parar la activdad a la hora de seguir explotando todo lo que genera. Ahora, decidió anunciar los nuevos guayos de Adidas que usará: ‘Messi +10, Season 3’.

Con la narrativa de que Leo Messi eligió a las 10 próximas estrellas del fútbol mundial, Tomás Aranda, Can Uzun, Gilberto Mora, Max Dowman, Zavier Gozo.

Jesús Rodríguez, Kees Smit, Chloe Sarwie, Giovanna Waksman y Lotta Wrede, para promocionar sus nuevos guayos (botines), parecía que no había una competencia que le hiciera peso. Sin embargo, apareció un plan de Kylian Mbappé.

El plan de Kylian Mbappé para competirle a Lionel Messi

Messi y Mbappé fueron compañeros en PSG. (Foto: Getty)

En una decisión que sorprendió al mundo del fútbol, Mbappé decidió rechazar más de 20 millones de euros que le ofreció Nike para renovar contrato, se unió a Thierry Henry (director de fútbol) y llegó a un acuerdo con la marca suiza ‘On’ para empezar a lucir los guayos ‘Light Sprite‘. Serán estrenados en enero de 2027 y desde ya le empezaron a competir en popularidad al nuevo lanzamiento de Messi.

Guayos de Mbappé y Messi. (Foto: IG)

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¿Quién tiene un salario más alto, Messi o Mbappé?

La diferencia es de más de 6.6 millones de dólares. Mientras Kylian Mbappé es el jugador mejor pagado del Real Madrid con un salario anual de más de 34.9 millones, Lionel Messi gana 28.3 millones de dólares al año en Inter Miami.

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