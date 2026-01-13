La primera mala noticia que recibió Messi en el año: “Está de color oscuro”

Lionel Messi está cada vez más cerca de empezar una pretemporada que será clave en su carrera porque es año de Mundial, pero cuando todo pintaba color de rosa tras haber sido campeón con Inter Miami de la MLS 2025, apareció la primera mala noticia del año.

Con la segunda mejor temporada en la historia de la MLS con 48 contribuciones de gol (29 goles y 19 asistencias), solo quedó por detrás de las 29 contribuciones de Carlos Vela en 2019, Messi fue la gran figura del primer título de Inter Miami en la historia de la MLS.

Había que celebrar que Lionel Messi fue el MVP de la MLS, el Botín de Oro de la MLS y el MVP de la MLS Cup, así que Inter Miami decidió hacer una gira de pretemporada llamada ‘Champions Tour’ por Perú, Colombia y Ecuador. Sin embargo, en uno de estos países no están saliendo las cosas como esperaban. ¡Malas noticias para Leo!

Messi y la primera mala noticia que recibió en 2026: “Está de color oscuro”

Lionel Messi jugará un partido amistoso en Colombia. (Foto: Getty Images)

“Hablando de Messi, está de color oscuro el tema de la boletería con ‘El partido de la Historia’ el 31 de enero (…) La venta de la boletería no ha sido lo que se esperaba y pues la gente que lo está organizando ha tratado de hacer estrategias para tratar de promover mucho más la boletería”, reveló el periodista Miguel Guasca en el programa ‘Momento Tóxico del Fútbol’ sobre la mala noticia que recibió el ’10’ acerca del partido amistoso entre Inter Miami y Atlético Nacional.

Los polémicos precios para ver a Lionel Messi en Medellín, Colombia

¿Los hinchas colombianos tienen razón? La boleta más costosa (occidental alta) para ver a Leo Messi e Inter Miami enfrentar a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot el sábado 31 de enero a las 5:00 P.M. (hora colombiana) cuesta $1.290.000 pesos colombianos. En cuanto a la boleta más económica, el precio es de $250.000 pesos colombianos y la ubicación es la tribuna norte o sur baja.

Los precios de la boletas para Nacional vs Inter Miami. (Foto: captura de pantalla MTF)

