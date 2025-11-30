Llegó a más de 430 mil vistas: La reacción de Thomas Müller cuando le nombraron a Messi

Todo está listo para la final de la MLS 2025 con dos protagonistas estelares. Thomas Müller y Vancouver Whitecaps van a enfrentar a Inter Miami, así que el delantero alemán no dudó en reaccionar cuando le mencionaron que se medirá al mismísimo Lionel Messi.

Inter Miami fue el primero en saltar a la cancha y con la ventaja de jugar como local en la final de la Conferencia Este no dejó ni una sola duda contra New York City FC. La victoria fue por 5-1 y Leo Messi registró una asistencia y una actuación de 7.8 puntos, según la aplicación ‘BeSoccer’.

Con Messi e Inter Miami instalados en la gran final de la MLS, Vancouver Whitecaps no se quedó atrás y con una victoria 1-3 como visitante contra San Diego FC quedó campeón de la Conferencia Oeste. Thomas Müller no registró ni goles, ni asistencias, pero sí le envió un contundente mensaje al ’10’ argentino.

La épica reacción de Thomas Müller cuando le dijeron que enfrentará a Messi en la final de la MLS

Müller y Messi se enfrentarán en la final de la MLS. (Foto: Getty Images)

“Lo sé, lo sé que quieres hablar de historia, y para Apple TV sería bueno que dijeras una frase conmovedora o algo así. Pero disfruto viéndolo a él, tengo la sensación de que Miami es un equipo muy fuerte. Hoy (29 de noviembre) lo vimos ganarle a New York de una forma impresionante. Creo que es una gran final. Deseaba esta final y aquí vamos. Creo que es fantástica para todos”, fue la reacción de Müller cuando le nombraron que iba a jugar la final de la MLS contra Lionel Messi. Sus palabras causaron tanta sensación que llegaron a más de 430 mil vistas en X.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también FIFA sorprende al mundo entero y anuncia la ayuda que le dará a Messi y Argentina en el Mundial 2026

¿Cuándo es la final de la MLS que tendrá a Lionel Messi y a Thomas Müller?

Cuando el calendario marque que es el sábado 6 de diciembre y el reloj indique que son las 14:30 ET (16:30 ARG), iniciará la final de la MLS entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps en el estadio Chase con Thomas Müller y Leo Messi como protagonistas estelares.

Encuesta¿Cuántas asistencias tuvo Messi contra New York City FC para clasificar a la final de la MLS? ¿Cuántas asistencias tuvo Messi contra New York City FC para clasificar a la final de la MLS? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen

La reacción de Müller al saber que va a enfrentar a Messi en la final de la MLS tuvo más de 422 mil vistas en X .

al saber que va a enfrentar a en la final de la MLS tuvo en . Thomas Müller expresó que deseaba esta final contra Miami , que es un equipo “muy fuerte” .

expresó que contra , que es un equipo . El delantero Thomas Müller y Vancouver Whitecaps enfrentarán a Inter Miami y Lionel Messi.

Publicidad