Luego de que Galatasaray apareciera con 10 millones por Messi, esto dejó en claro Inter Miami

Una vez más, el formato de la MLS le abre la puerta a la especulación sobre un posible cambio de equipo para nadie más y nadie menos que para Lionel Messi. En esta ocasión, Galatasaray apareció en un rumor de prensa con €10 millones de euros sobre la mesa, pero Inter Miami dejó algo bien claro.

Leo Messi e Inter Miami están jugando los Playoffs de la MLS 2025 y si llegan hasta a la gran final jugarán el sábado 6 de diciembre. Desde ese momento, llega el descanso, y la primera jornada de la temporada siguiente es hasta la segunda semana de febrero.

Por este receso de casi cuatro meses, Zeki Uzundurukan, editor en jefe del periódico ‘Fotomaç’, señaló que Messi podría llegar a Galatasaray en condición de préstamo. Además, la cuenta deportiva turca de X ‘Mackolik’ señaló que los directivos del equipo turco estarían dispuestos a igualar el salario base (€10 millones de euros) del ’10’ argentino al decir que “pagaremos este dinero”.

La primera publicación de Inter Miami tras el supuesto interés de Galatasary por Messi

Galatasaray estaría interesado en Messi. (Foto: Getty Images y archivo particular)

Luego de instalarse el rumor que Galatasaray estaría interesado en ir por Lionel Messi en condición de préstamo, Inter Miami apareció con una primera publicación en la que dejó claro que cuenta con Leo para el tercer y último partido contra Nashville SC del sábado 8 de noviembre a las 20:00 ET (22:00 ARG) por la primera ronda de los MS Playoffs 2025.

Publicación de Inter Miami con Messi. (Foto: Instagram / @intermiamicf)

Este es el verdadero salario de Lionel Messi en Inter Miami

¿También lo pagaría Galatasaray? Según la guía oficial de salarios de la MLS, Leo Messi tiene una salario base $12 millones de dólares que llega hasta US$20.446.667 por la compensación garantizada que tiene en Inter Miami. Además, el ’10’ argentino acabó de renovar hasta 2028 con el equipo norteamericano.

