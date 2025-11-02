“Al límite”: El DT de Nashville SC reveló la orden que le dio a sus jugadores por el nivel de Messi

Desde el primer gol que recibieron se le notó molestó e incómodo. Lionel Messi fue el único jugador de Inter Miami que tuvo un rendimiento destacado en la derrota del segundo partido de la primera ronda de los MLS Playoffs 2025, pero fue inevitable que no sintiera el efecto de la orden que dio el DT BJ Callaghan a los jugadores de Nashville SC.

Leo Messi llegó encendido al inicio de los Playoffs luego de terminar como el máximo goleador de toda la MLS con 29 goles. Inició la Postemporada y el ’10’ argentino no aflojó en el primer partido contra Nashville SC y se reportó con dos anotaciones. Había que hacer algo para detenerlo…

El formato de los Playoffs de la MLS dicta que en la primera ronda clasifica el que gana dos de tres partidos de cada serie, así que Nashville SC salió a jugarse la vida después de perder el primer partido contra Inter Miami. No solo ganaron 2-1, la orden que el DT BJ Callaghan le dio a sus jugadores por el nivel de Messi terminó surgiendo efecto con las tres faltas que le hicieron a Leo y las 19 posesiones de balón que le hicieron perder.

El DT de Nashville SC y una orden a sus jugadores por el nivel de Messi

Lionel Messi y BJ Callaghan en los Playoffs de la MLS. (Foto: Getty Images)

“Animamos a nuestros chicos. Queremos jugar con intensidad. Obviamente, jugamos contra el mismo equipo muchas veces, así que siempre vamos a mantener esa intensidad. Animamos a nuestros chicos a jugar al límite, sin pasarse de la raya, y en ese sentido lo hicimos bastante bien“, confesó el técnico de Nashville SC sobre la orden que dio a sus jugadores por el nivel de Lionel Messi e Inter Miami.

¿Cuándo se define la serie de Inter Miami de Messi vs. Nashville por los MLS Playoffs?

Al empatarse 1-1 la serie de primera ronda de los Playoffs de la MLS 2025, Inter Miami y Leo Messi definen la clasificación a las semifinales de la Conferencia Este el próximo sábado 8 de noviembre cuando enfrenten a Nashville SC en el estadio Chase a partir de las 16:00 ET (18:00 ARG).

