La inesperada crítica de la liga de Cristiano Ronaldo a Messi

Inter Miami y Lionel Andrés Messi ya esperan por el tercer asalto frente a Nashville por los playoffs de la MLS. El equipo del argentino sigue con una postemporada donde gusten quedarse con el único título a nivel local que le falte la franquicia de David Beckham. Mientras tanto y al otro lado del océano Atlántico, llegan inesperadas críticas por parte de la primera división de Arabia Saudita de Cristiano Ronaldo hacia la figura del argentino. Hechos ocurridos durante el pasado verano son la clave de todo.

Abdullah Hammad, director general de la Academia Deportiva Mahd, principal encargado de promover el talento local de Arabia Saudita pensando en la Copa Mundial de selecciones de la FIFA el año 2034, fue el responsable de una serie de declaraciones donde se acusa a Messi de querer utilizar el torneo de la Saudí Pro League. Todo habría ocurrido en el verano pasado y con el argentino buscando mantener el ritmo de juego después del final de este curso.

“Durante el último Mundial de Clubes, el entorno de Messi se puso en contacto conmigo para que jugara en Arabia Saudí, porque la MLS se para casi cuatro meses…El jugador quería mantenerse en forma y prepararse para el Mundial de 2026…Transmití la propuesta al ministro, pero él rechazó que Messi venga solo durante cuatro meses y se cerró el asunto. Dijo que el campeonato saudita no sería un campo de entrenamiento“, reflexiones de Abdullah Hammad, director general de la Academia Deportiva Mahd, alrededor de los últimos acontecimientos que han unido a Lionel Andrés con Oriente Medio.

Recordemos que el futbolista es embajador de Arabia Saudita en diferentes cuestiones y que incluso tras dejar París en Germán estuvo más que cerca de unirse al torneo que en este momento tiene Cristiano Ronaldo como bandera. No terminaría ocurriendo producto de decisiones personales, que van más allá del terreno de juego, y que abrieron una grieta deportiva en Oriente Medio que ni mucho menos parece encontrarse cerrada.

Por Riad se habló siempre de Al-Hilal como el equipo más interesado en quedarse con Messi desde hace varios años. Hablamos del club más popular del país e igualmente del máximo campeón de torneos nacionales. Tras haberlos rechazado en pro de unirse a Miami, no querían ni mucho menos ser segundo plato y en cuanto al final de la carrera del futbolista.

Los motivos de Messi para rechazar a Arabia

1400 millones de dólares fue el contrato que Oriente Medio puso sobre la familia de Messi pensando en su salida del fútbol europeo a mediados del año 2023. Todo esto mientras David Beckham y Jorge Más por Miami intentaban convencerle no solamente de la mano de billetes. El final de la película lo sabemos todos y el propio argentino ha reconocido en varias ocasiones los motivos que le llevaron a desestimar la mayor propuesta hecha a un jugador: “Estuve pensando mucho en ir a la liga saudí, donde conozco el país y han creado una competición muy potente que puede convertirse en una liga importante en un futuro próximo. Fue un destino que me atrajo, sobre todo porque he disfrutado todo lo que he visitado, por cómo está creciendo el fútbol en el país y por el esfuerzo que están poniendo en crear una competición de primer nivel”.

“Tenía varias opciones sobre la mesa que eran interesantes, y tuve que analizarlas y pensar, incluso sopesarlas con mi familia. Mi primera opción era volver a Barcelona, pero no fue posible. Traté de regresar y no sucedió”, comentaba Messi en charla con diferentes medios ya lo largo de los últimos años para explicar sus decisiones de vida.

En síntesis

