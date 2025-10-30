Es tendencia:
Mensaje a Cristiano Ronaldo: Messi, sin decir una palabra, eligió el mejor jugador de la historia

En una entrevista, Messi sorprendió con un gesto que fue interpretado como un mensaje para Cristiano y una elección sobre el mejor de la historia.

Por Julio Montenegro

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi renovaron con sus equipos.
© Getty ImagesCristiano Ronaldo y Lionel Messi renovaron con sus equipos.

Esta rivalidad se volvió a picar… El debate por saber quién es el mejor jugador de la historia del fútbol tuvo a nadie más y nadie menos que a Lionel Messi involucrado. Y no precisamente como candidato propuesto, Leo no necesitó de una sola palabra para hacer su elección, y enviarle un firme mensaje a Cristiano Ronaldo.

A pesar de que Cristiano dijo en 2023 que la rivalidad se acabó. Estuvo bien, a los seguidores les gustó. Quienes aman a Cristiano Ronaldo no tienen por qué odiar a Messi. Ambos son muy buenos, cambiaron la historia del fútbol”, CR7 le puso presión a Leo.

Justo dos días después de que Lionel Messi renovara con Inter Miami, Cristiano Ronaldo celebró en X que había llegado a los 950 goles y le envió un contundente mensaje al ’10’ argentino diciendo que está ¡siempre con hambre de más!“. ¿Leo le respondió con su elección del mejor jugador de la historia del fútbol? A lo mejor…

Mensaje a Cristiano: Messi eligió el mejor jugador de la historia

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo renovaron con sus equipos. (Foto: Getty Images)

Messi le concedió una entrevista al canal NBC, y cuando el presentador Tom Llamas le dijo que él era el GOAT (mejor de todos los tiempos por sus siglas en inglés), Leo le envió un contundente mensaje a Cristiano Ronaldo aprobando que lo eligieran como el mejor jugador de la historia con una sonrisa que llegó a más de 142 mil vistas en X. ¡Video!

Tweet placeholder
¿Quién tiene un contrato más largo en su equipo, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo?

Descrito como el contrato más lucrativo de la historia, Cristiano Ronaldo renovó con Al-Nassr, de Arabia Saudita, hasta 2027 por una cifra cercana a los $676 millones de dólares. Por su parte, Lionel Messi renovó con Inter Miami hasta el final de la temporada 2028 con unas ganancias anuales entre $50 y $60 millones de dólares.

Encuesta

¿A quién eliges para patear un penalti al último minuto que te da un título?

YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis

  • Lionel Messi fue llamado GOAT por Tom Llamas en una entrevista concedida al canal NBA.
  • La aprobación de Messi como GOAT alcanzó más de 142 mil vistas en la plataforma X.
  • Cristiano Ronaldo renovó con Al-Nassr hasta 2027 por un monto cercano a $676 millones de dólares.
julio montenegro
Julio Montenegro
