Mensaje a Cristiano Ronaldo: Messi, sin decir una palabra, eligió el mejor jugador de la historia

Esta rivalidad se volvió a picar… El debate por saber quién es el mejor jugador de la historia del fútbol tuvo a nadie más y nadie menos que a Lionel Messi involucrado. Y no precisamente como candidato propuesto, Leo no necesitó de una sola palabra para hacer su elección, y enviarle un firme mensaje a Cristiano Ronaldo.

A pesar de que Cristiano dijo en 2023 que “la rivalidad se acabó. Estuvo bien, a los seguidores les gustó. Quienes aman a Cristiano Ronaldo no tienen por qué odiar a Messi. Ambos son muy buenos, cambiaron la historia del fútbol”, CR7 le puso presión a Leo.

Justo dos días después de que Lionel Messi renovara con Inter Miami, Cristiano Ronaldo celebró en X que había llegado a los 950 goles y le envió un contundente mensaje al ’10’ argentino diciendo que está “¡siempre con hambre de más!“. ¿Leo le respondió con su elección del mejor jugador de la historia del fútbol? A lo mejor…

Mensaje a Cristiano: Messi eligió el mejor jugador de la historia

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo renovaron con sus equipos. (Foto: Getty Images)

Messi le concedió una entrevista al canal NBC, y cuando el presentador Tom Llamas le dijo que él era el GOAT (mejor de todos los tiempos por sus siglas en inglés), Leo le envió un contundente mensaje a Cristiano Ronaldo aprobando que lo eligieran como el mejor jugador de la historia con una sonrisa que llegó a más de 142 mil vistas en X. ¡Video!

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también Luego de que Cristiano Ronaldo le pusiera presión, Messi le dejó algo bien claro a David Beckham

¿Quién tiene un contrato más largo en su equipo, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo?

Descrito como el contrato más lucrativo de la historia, Cristiano Ronaldo renovó con Al-Nassr, de Arabia Saudita, hasta 2027 por una cifra cercana a los $676 millones de dólares. Por su parte, Lionel Messi renovó con Inter Miami hasta el final de la temporada 2028 con unas ganancias anuales entre $50 y $60 millones de dólares.

Encuesta¿A quién eliges para patear un penalti al último minuto que te da un título? ¿A quién eliges para patear un penalti al último minuto que te da un título? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis

Lionel Messi fue llamado GOAT por Tom Llamas en una entrevista concedida al canal NBA .

fue llamado por en una entrevista concedida al canal . La aprobación de Messi como GOAT alcanzó más de 142 mil vistas en la plataforma X .

como alcanzó más de en la plataforma . Cristiano Ronaldo renovó con Al-Nassr hasta 2027 por un monto cercano a $676 millones de dólares.

Publicidad