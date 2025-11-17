La dura infancia de Luis Suárez: “Era difícil alimentarnos a todos”

Luis Suárez se abre en vena por Sport. El delantero uruguayo dio una sentida entrevista alrededor de su presente por Inter Miami. También con reflexiones absolutamente contundentes alrededor de una vida ligada al deporte y dónde ni mucho menos las cosas fueron fáciles o con los pronósticos a favor en el comienzo de esta. Así se forja el carácter de un futbolista absolutamente generacional y que disfruta de los últimos meses de su carrera en el sur de los Estados Unidos de Norteamérica junto a Lionel Andrés Messi.

“No tenía para comer y siempre tenía que salir a buscar para que comiera yo y mi familia. Siempre, siempre, fue así. Desde que tengo cargo de conciencia, siempre he luchado contra todo. Nunca tuve nada fácil. Nunca tuve nada, nada, nada fácil. Eso me ha hecho siempre pelear hasta el final”, empezaba el uruguayo alrededor de una infancia que recuerda como más que laboriosa y donde ni mucho menos se esperaba por un día a día fácil. El fútbol, indica, cambió todo.

Su situación familiar y económica iba de la mano con muchas bocas que se debían alimentarse varias veces al día. Luis Suárez no duda que fueron los años más difíciles e igualmente los que forjaron el carácter que le vemos poner en el césped durante cada batalla: “Mi infancia fue muy difícil, muy compleja. Éramos seis hermanos y era difícil alimentar a todos. Mis padres se habían separado. Mi madre trabajaba sola en un centro comercial, en los lavabos, y yo tenía que ir a buscar el dinero que ella hacía para que nosotros comiéramos. Tení que hacer la compra con la edad que yo tenía que era 9 o 10 años. Fueron muchas luchas constantes”.

“He llegado a limpiar coches para llevar dinero a mi casa, en aquella época había unas tarjetas de teléfono que la gente dejaba tiradas por las calles una vez usadas. Había un señor que las compraba, que las coleccionaba. Y yo iba por las calles juntando las tarjetas y se las vendía al señor. Hice muchos sacrificios de chico. No me arrepiento para nada porque había que ingeniárselas para poder vivir. Y para poder comer. Eso es lo que más valoro del esfuerzo que hacía cuando era chico…Muchas veces me pongo a pensar que puedo ser un ejemplo en rebeldía. Puedo ser un ejemplo en resiliencia, en seguir peleando, en seguir luchando. Por contra, hay muchas cosas que en las que no soy un ejemplo”, más reflexiones del delantero uruguayo en una charla con Sport en una ciudad de Miami donde ni mucho menos esquivó las preguntas alrededor de una vida a la cual el fútbol cambió en 180°.

Suárez disfruta de los últimos meses de su carrera junto a Messi: GETTY

El charrúa dejó en claro que en este momento únicamente disfruta del día a día. Las lesiones en sus piernas e igualmente el desgaste de su carrera invitan a no ponerse en un escenario superior a las 24 horas en cada jornada. Dejó en claro que el fútbol le ha dado todo en su vida y que igualmente su familia ha sido vital para no perder nunca el carácter guerrero que le sacó de la situación más difíciles de su infancia.

Suárez, sin palabras sobre Messi

Hubo tiempo para pensar en el final de un año 2025 donde buscará la primera MLS de toda la historia del Miami. Suárez dejó elogios de peso a la figura de Lionel Andrés Messi antes de tener el primer asalto de las semifinales de la Conferencia Este frente a Cincinnati este día domingo 23 de noviembre. Será el siguiente asalto pensando en levantar el único título local que le queda por consagra a la franquicia de David Beckham.

“No hay más argumentos para describirlo. Dentro de la cancha es algo único. Es algo irrepetible y sigue haciendo cosas increíbles. Sigue teniendo esa obsesión de querer seguir ganando como la tenemos todos. Pero claro, vos lo ves a él, a ese espíritu que tiene. Hay veces que el equipo gana pero él quería que marcara a X jugador y no marcó. Leo se enoja porque ese X jugador no marcó. Si él se pone los objetivos, los cumple y eso nos contagia a todos”, los elogios de Luis Suárez a uno de sus mejores socios sobre césped e igualmente a una amistad que desde los años de Barcelona se mantiene absolutamente vigente.

