Guillermo Barros Schelotto analizará cuántos minutos sumará Chicharito Hernández

Durante el torneo especial MLS is Back, Javier Hernández sufrió una lesión muscular que Los Angeles Galaxy lamentó demasiado. Tuvo que dejar Orlando para hacer la recuperación en las instalaciones del club y los conducidos por Guillermo Barros Schelotto perdieron un hombre importante para dar pelea.

Sin embargo, el siguiente fin de semana será especial para los de California. Y es que, después de una larga espera, el delantero mexicano volverá a saltar al campo de juego. Ya entrenó al parejo de sus compañeros y podría ver minutos ante San José Earthquakes si así lo dispone el entrenador.

"No estoy ansioso, sí emocionado y agradecido de que me pude recuperar. Estas cosas no se las quieres desear a nadie, es muy desafortunado pero eso también te da el valorar qué es lo que quieres. Soy una persona así, le voy el lado positivo a todo, me vino muy bien para poner a una mejor forma física y mental. Regreso muy tranquilo porque el equipo ha demostrado", aseguró Chicharito en conferencia.

Ante esto, Barros Schelotto se manifestó sobre la participación que tendrá el atacante y Jonathan dos Santos: "No tenemos la posibilidad de hacer intercambios de entrenamientos con la academia y eso nos retrasa las recuperaciones. Entrenaremos mañana y vamos a decidir el sábado. Vamos a hablar de manera particular, los dos están con ganas y la intención es hacer lo mejor para el equipo".

Por su parte, el estratega argentino descartó que haya habido algún contacto de la FMF para la siguiente convocatoria de la Selección de México: "Conmigo nadie habló. Tengo contacto directo con Gerardo Martino pero no lo ha hecho esta vez, imagino que todavía tendrá el tiempo para armar su lista".

Lee También