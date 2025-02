Mascherano responde a Cristiano Ronaldo tras decir que es superior a Messi

Cristiano Ronaldo se encuentra de cumpleaños mientras sus palabras alrededor de quien es el mejor de la historia inundan redes sociales y ruedas de prensa. El último en comentar alrededor de las reflexiones de CR7 fue justamente quien hace de DT en estas fechas de su mayor rival en los últimos 15 años. Javier Mascherano analizó las declaraciones del ex Real Madrid, Juventus o Manchester United, pero por encima de todo defendió en la sombra a Lionel Messi como GOAT.

“Son opiniones. Obviamente tengo mucho respeto por Cristiano y no tengo por qué estar analizando su opinión. Eso es lo que él cree. Y yo también tengo mi propio pensamiento, que no es ése. Nada más”, analizaba el entrenador del Inter Miami alrededor de las declaraciones de CR7 sobre si el es o no el mejor jugador que haya tenido este juego. Recordemos que Mascherano fue rival del luso en los tiempos más caldeados del CR7 vs. Messi en España, así como en una Premier League donde el Jefecito defendía los intereses del Liverpool mientras Ronaldo era figura en todo Manchester United. Considera que hay otros nombres por encima del resto.

No hace falta hilar muy fino para entender las palabras de Mascherano sobre la entrevista de CR7 en España. Desde el verano del 2010 y hasta el del 2018, el argentino compartió vestuario con Messi tanto en Barcelona como en una Selección Argentina donde ambos disputaron hasta tres finales. Los 333 partidos del ex River Plate por la ciudad condal, y donde junto a Leo firmó un total de 19 títulos, fueron en parte a costa de un Cristiano Ronaldo que en Real Madrid era el gran rival en cada campaña.

Todo parte de aquellas reflexiones que Cristiano hizo en La Sexta y en una entrevista con Edu Aguirre donde analizó una carrera que llega a sus 40 años de vida en Arabia Saudita. Ronaldo no dudó en ponerse como el GOAT y por encima de todo, como un activo de este juego que por medio de sus goles y longevidad se considera merecedor de dicho slogan. Las reacciones no paran de llegar: “Soy el mejor goleador, el más completo. ¿El mejor de la historia? Creo que sí, no vi a nadie mejor que yo. Lo digo de corazón”.

Cabe remarcar que CR7 también habló de Messi en dicha entrevista. Estuvo lejos de hablar de una mala relación y remarcó como ambos se han retroalimentado en una carrera que no puede entenderse sin la rivalidad sin el otro. Ronaldo abrió el debate, desde Inter Miami hasta voces como Javier Mascherano le responden y la MLS por encima de todo ya espera por el retorno de Lionel Andrés a la actividad de manera oficial en unas semanas.

Real Madrid felicita a Cristiano Ronaldo

Lentamente empiezan a llegar los mensajes para conmemorar los 40 años de vida de CR7. Real Madrid fue el primero, sobre las 00:00 horas y para marcar uno de los tweets más virales de las últimas horas en Europa: “Querido Cristiano, desde el Real Madrid, queremos mandarte una cariñosa felicitación en tu 40 cumpleaños. Todos los madridistas estamos orgullosos de tu leyenda y de lo que representas para nuestra historia. Feliz día con tu familia y tu gente querida“.

¿Maksym Talovyerov rechazó al Inter Miami?

“Ha llegado una oferta de los Estados Unidos, específicamente del Inter Miami. Tenían interés en traerlo a préstamo, pero el LASK no estaba considerando ninguna opción de préstamo”, declaraciones periodista Mykhailo Spivakovskyi en una entrevista con VZBIRNA sobre el defensor central de 24 años nacido en Rusia y que pasó en este mercado del equipo austriaco LASK al Plymouth de Inglaterra.

