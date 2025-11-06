Como el Papa Francisco o Muhammad Ali: el enorme reconocimiento a Messi desde la Alcaldía de Miami

Inter Miami y Lionel Messi esperan por el tercer asalto frente Nashville por la MLS. Todo mientras la figura del argentino sigue recibiendo diferentes reconocimientos por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias a su impacto al sur del país e igualmente de toda la revolución alrededor del Soccer por su figura, desde la Alcaldía de la ciudad de Miami se le realiza un reconocimiento que en el pasado ya recibieron figuras como el Papá Francisco o Muhammad Ali.

Todo ocurrió durante el America Business Forum. Ahí el alcalde de Miami, Francis Suárez, le otorgó las llaves de la ciudad a Messi. Una reconocimiento para honrar de manera simbólica a figuras destacados y como reconocimiento por su influencia en la comunidad, o por logros significativos en sus carreras. La lista de personalidades previas al argentino en este tipo de reconocimientos, cargada de talento e impacto en la sociedad.

“Muy agradecido por el reconocimiento de la ciudad de Miami, un lugar que es muy especial para mi familia y para mí. Desde el primer día la gente nos hizo sentir increíble, como hoy otra vez en el America Business Forum, con todo el cariño y el apoyo de los vecinos de esta ciudad tan linda, y también de la gente de Inter Miami”, comentaba Messi en sus redes sociales después de un evento donde se lo vio frente al alcalde de Miami analizando diferentes cuestiones alrededor de su carrera y por supuesto todo lo que se viene para el país durante la Copa Mundial de selecciones del año que viene.

Papa Francisco, Nelson Mandela, Shaquille O’Neal, Pitbull, Gloria Estefan, Dwayne “The Rock” Johnson, Muhammad Ali, Emilio Estefan o Celia Cruz. Son apenas algunas de las figuras que han recibido en el pasado el reconocimiento de la Alcaldía. Todos fueron vitales tanto en la expansión económica como mediática de la ciudad, así como pilares de diferentes campañas sociales para mejorar la vida de los habitantes de La Florida. Messi se une a este selecto grupo producto de su impacto en los Estados Unidos.

Tweet placeholder

El America Business Forum tuvo a Messi como uno de los protagonistas de una jornada cargada de grandes hojas de vida. Figuras como el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Donald Trump, Jeff Bezos o igualmente Javier Milei dijeron presente en la gala. Lionel recoge algunos de los frutos de su decisión de dejar Europa en el año 2023 para unirse a los Estados Unidos de Norteamérica en lugar de Arabia Saudita.

Publicidad

Publicidad

Messi ya palpita el Mundial 2026

Hubo tiempo para hablar con el capitán de la Selección Argentina sobre todo tipo de temas futbolísticos. También para hacerle la pregunta del siglo en estas fechas y que no es distinta a otra de saber si dirá presente en la próxima edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. La respuesta de Lionel Andrés fue tajante.

“Tengo las expectativas muy altas de que el Mundial va a ser algo extraordinario…Cuando ganamos la Copa, tuve el mismo sentimiento que cuando nacieron mis hijos. Es una sensación difícil de explicar, tan especial e inmensa que cualquier cosa que diga al respecto siempre será insuficiente”, reflexionaba el argentino en el America Business Forum. El nuevo hijo de la de Miami ya presume de las llaves de la ciudad.

En síntesis:

El alcalde de Miami, Francis Suárez , otorgó a Lionel Messi las llaves de la ciudad durante el America Business Forum.

, otorgó a las durante el America Business Forum. Este reconocimiento honra simbólicamente a individuos destacados por su influencia positiva o logros significativos en la comunidad.

o en la comunidad. Messi se une a un grupo selecto de figuras que recibieron las llaves, como el Papa Francisco, Nelson Mandela y Muhammad Ali.

Publicidad

Publicidad

ver también La inesperada crítica de la liga de Cristiano Ronaldo a Messi