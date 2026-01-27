Con Deyverson al frente: El once de Liga de Quito para el 2026

Liga de Quito cerró el fichaje de Deyverson en uno de los mejores movimientos del mercado, al menos por nombre, y con esto ya va delineado el once que tendrá Tiago Nunes a disposición.

El DT brasileño mantendría la figura de 3-5-2 quedando solo pendiente conocer quién será el carrilero que reemplace el espacio que dejaron Lisandro Alzugaray y Bryan Ramírez. De los refuerzos nuevos, Jesús Pretell, Janner Corozo, Deyverson, Segovia llegan como titulares al instante.

Queda pendiente saber si Tiago Nunes buscará otro arquero tras la indisciplina de Gonzalo Valle. Gabriel Villamil tendrá que pelear el puesto con Alejandro Tobar, de las figuras de LigaPro 2026.

Los hinchas quedaron algo preocupados de que los ‘albos’ hayan reforzado de gran forma su once titular pero descuidaron posibles reemplazos para algunas de las salidas que tuvieron.

El once de Liga de Quito 2026 queda por el momento así: Gonzalo Valle; Mina, Adé, Segovia; Quintero, Villamil, Pretell, Cornejo, Quiñónez; Corozo, Deyverson.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Efecto Deyverson? Confirman tres salidas más de Liga de Quito

En resumen