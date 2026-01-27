Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

Con Deyverson al frente: El once de Liga de Quito para el 2026

Liga de Quito fichó a Deyverson y a falta de un refuerzo más, ya tiene armado su once titular para la siguiente temporada.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Con Deyverson al frente: El once de Liga de Quito para el 2026 Foto: Gemini IA
Con Deyverson al frente: El once de Liga de Quito para el 2026 Foto: Gemini IA

Liga de Quito cerró el fichaje de Deyverson en uno de los mejores movimientos del mercado, al menos por nombre, y con esto ya va delineado el once que tendrá Tiago Nunes a disposición.

El DT brasileño mantendría la figura de 3-5-2 quedando solo pendiente conocer quién será el carrilero que reemplace el espacio que dejaron Lisandro Alzugaray y Bryan Ramírez. De los refuerzos nuevos, Jesús Pretell, Janner Corozo, Deyverson, Segovia llegan como titulares al instante.

Queda pendiente saber si Tiago Nunes buscará otro arquero tras la indisciplina de Gonzalo Valle. Gabriel Villamil tendrá que pelear el puesto con Alejandro Tobar, de las figuras de LigaPro 2026.

Los hinchas quedaron algo preocupados de que los ‘albos’ hayan reforzado de gran forma su once titular pero descuidaron posibles reemplazos para algunas de las salidas que tuvieron.

El once de Liga de Quito 2026 queda por el momento así: Gonzalo Valle; Mina, Adé, Segovia; Quintero, Villamil, Pretell, Cornejo, Quiñónez; Corozo, Deyverson.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

Publicidad
¿Efecto Deyverson? Confirman tres salidas más de Liga de Quito

ver también

¿Efecto Deyverson? Confirman tres salidas más de Liga de Quito

En resumen

  • Tiago Nunes mantendrá el sistema táctico 3-5-2 con cuatro refuerzos nuevos proyectados como titulares.
  • El once titular incluye a Deyverson y Corozo en ataque, con Pretell y Segovia desde el inicio.
  • Gonzalo Valle es el arquero titular pese a registrarse un acto de indisciplina en el equipo.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Deyverson solo necesitó 5 palabras para definir su llegada a Liga de Quito y emocionar a todos
Fútbol de Ecuador

Deyverson solo necesitó 5 palabras para definir su llegada a Liga de Quito y emocionar a todos

Escupir a un rival, fingir un golpe de Pitana, las grandes polémicas de Deyverson, nuevo goleador de Liga
Fútbol de Ecuador

Escupir a un rival, fingir un golpe de Pitana, las grandes polémicas de Deyverson, nuevo goleador de Liga

El salario con el que convencieron a Deyverson en Liga de Quito
Fútbol de Ecuador

El salario con el que convencieron a Deyverson en Liga de Quito

Los cuatro refuerzos que presentaría Emelec la próxima semana
Fútbol de Ecuador

Los cuatro refuerzos que presentaría Emelec la próxima semana

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo