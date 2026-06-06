¡Atención Colombia! Portugal mete miedo con esta formación en el amistoso ante Chile

Portugal enfrenta a Chile y la Selección Colombia toma apuntes a días del inicio del Mundial 2026 ¿Será titular Cristiano Ronaldo?

Portugal, el rival más duro de la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026, enfrentará este sábado a la Selección de Chile en uno de sus últimos amistosos preparativos para la Copa del Mundo que se disputará en Norteamérica.

En la ciudad de Oeiras, el conjunto liderado por Cristiano Ronaldo y referentes de talla mundial como Bruno Fernandes y Vitinha, los portugueses quieren demostrar que son firmes candidatos a levantar la Copa del Mundo en New Jersey el próximo 19 de julio.

Para el choque ante La Roja, que no estará en el Mundial 2026 y completará su tercera Copa del Mundo sin participar, los portugueses no contarán con figuras claves en el 11 del técnico español Roberto Martínez.

Portugal se asume como candidato al Mundial 2026 (Getty Images).

El once de miedo de Portugal: ¡Ojo Colombia!

Y es que para este amistosos los lusos no contarán con la presencia de Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves y Goncalo Ramos, quienes tendrán días de descanso tras su larga temporada con el PSG, donde conquistaron la UEFA Champions League.

Pese a la grandes ausencias, los portugueses alinearán un once de miedo ante los chilenos, por lo que el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo deberá tomar apuntes.

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Así, Portugal alineará esta tarde con José Sá en portería; Nelson Semedo, Ruben Días, Renato Veiga y Joao Cancelo en defensa; Samu Costa, Bernardo Silva y Bruno Fernandes en mediocampo; Rafael Leao y Cristiano Ronaldo y Francisco Conceicao en delantera.

La ‘Tricolor’ se verá las caras frente a Portugal en la última jornada del Grupo K del Mundial 2026. El choque está programado para el próximo día 27 de junio a las 18:30 horas de Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.