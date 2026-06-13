Gracias por acompañarnos en Bolavip México para disputar este gran duelo entre Brasil y Marruecos, donde te traemos toda la previa y el seguimiento del partido EN VIVO.

Crece el ambiente festivo en la zona de aficionados del Estadio Nueva York / Nueva Jersey de cara al partido entre Brasil y Marruecos.

Las aficiones de Marruecos y Brasil ya inundan las calles a las afueras del estadio donde se llevará a cabo el partido

Te tenemos la previa y el minuto a minuto del Brasil vs Marruecos, uno de los partidos más esperados de esta fase de grupos en el Mundial.

Este sábado se viene uno de los partidos más esperados de la fase de grupos. Brasil se medirá ante Marruecos, dos equipos que lucen en la competencia del Mundial 2026. Este será el debut para ambas selecciones y se espera que ambos den uno de los partidos con más goles y atajadas destacadas en lo que va de la competencia.

Los marroquíes llegan a esta justa deportiva después de ser el equipo revelación de Qatar 2022, mientras que los brasileños tienen una nueva oportunidad de pelear por el título de la mano de Carlo Ancelotti en esta era. Estos equipos pertenecen al Grupo C y el resultado será clave para saber quién ocupará ese primer sitio antes del Haití vs Escocia.