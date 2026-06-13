Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

Sigue GRATIS y EN VIVO Brasil vs. Marruecos: alineaciones confirmadas por el Mundial 2026

Te tenemos la previa y el minuto a minuto del Brasil vs Marruecos, uno de los partidos más esperados de esta fase de grupos en el Mundial.

SUENAN LOS HIMNOS EN NUEVA JERSEY

Ya empieza la antesala con los Himnos de Brasil y Marruecos

YA LUCE EL VERDEAMARELA EN EL VESTIDOR

SELECCIÓN DE MARRUECOS YA TIENE LISTO SU VESTIDOR

INICIA LA FIESTA EN EL ESTADIO NUEVA YORK, NUEVA JERSEY

Las aficiones de Marruecos y Brasil ya inundan las calles a las afueras del estadio donde se llevará a cabo el partido

ALINEACIÓN DE MARRUECOS

  • Yassine Bounou
  • Achraf Hakimi
  • Noussair Mazraoui
  • Issa Diop
  • Chadi Riad
  • Ayyoub Bouaddi
  • Azzedine Ounahi
  • Ismael Saibari
  • Bilal El Khannouss
  • Neil El Aynaoui
  • Brahim Diaz

ALINEACIÓN DE BRASIL

BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL BRASIL VS MARRUECOS

Gracias por acompañarnos en Bolavip México para disputar este gran duelo entre Brasil y Marruecos, donde te traemos toda la previa y el seguimiento del partido EN VIVO.

Sigue el minuto a minuto en vivo del Brasil vs Marruecos
© Getty ImagesSigue el minuto a minuto en vivo del Brasil vs Marruecos

Este sábado se viene uno de los partidos más esperados de la fase de grupos. Brasil se medirá ante Marruecos, dos equipos que lucen en la competencia del Mundial 2026. Este será el debut para ambas selecciones y se espera que ambos den uno de los partidos con más goles y atajadas destacadas en lo que va de la competencia.

Los marroquíes llegan a esta justa deportiva después de ser el equipo revelación de Qatar 2022, mientras que los brasileños tienen una nueva oportunidad de pelear por el título de la mano de Carlo Ancelotti en esta era. Estos equipos pertenecen al Grupo C y el resultado será clave para saber quién ocupará ese primer sitio antes del Haití vs Escocia.

Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones