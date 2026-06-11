Cristiano Ronaldo llega al Mundial 2026 en su peor racha con Portugal desde 2023

Portugal cerró de manera oficial su proceso de preparación para la Copa del Mundo. Los dirigidos por Roberto Martínez derrotaron por 2 a 1 a la selección de Nigeria en territorio luso y con un Cristiano Ronaldo que no pudo cortar su negativa racha. El delantero arribará al certamen por Norteamérica en su momento más bajo con el combinado nacional desde el año 2023.

Irlanda, Nigeria y Chile han supuesto los últimos rivales de Portugal. Ante ninguno de estos Cristiano Ronaldo pudo marcar o asistir a sus compañeros. En el choque frente a los africanos, la selección de Roberto Martínez venció por 2 a 1 gracias a los goles de Pedro Nieto y Fabio Conceicao. En ninguna de dichas anotaciones CR7 pudo impregnar su nombre en cuanto a gritos sagrados o pases de gol.

Es la primera vez que le ocurre al portugués desde el año 2023. El último precedente que se tiene de una racha de 270 minutos sin sus goles con el equipo portugués nos lleva hasta la Eurocopa del año 2024. El final de la fase de grupos y el inicio de las rondas de eliminación directa le llevó al último instante donde, durante 3 partidos seguidos, CR7 se quedó seco. Georgia, Eslovenia y Francia fueron los rivales por entonces.

Ahora Cristiano Ronaldo pone la mirada en la Copa del Mundo. Hablamos de su sexta participación en el gran torneo de la FIFA e igualmente de la última oportunidad con la que contará de quedarse con el único trofeo colectivo que todavía no levantan sus brazos. En ciudades como Porto o Lisboa confían al 100% en que más pronto que tarde sus goles llegarán para intentar conseguir el gran sueño.

CR7 no marca o asiste desde hace más de 270 minutos con Portugal: GETTY

Tras el encuentro frente a Nigeria, Portugal y Cristiano Ronaldo quedan absolutamente concentrados en la Copa del Mundo. Su primer rival será el Congo el día 17 de junio. Seis días más tarde se medirán ante Uzbekistán. Por último, pero no menos importante, aparece el partido frente a Colombia del día 27 de junio en la ciudad de Miami, que muchos creen que decidirá la primera plaza de la zona. No ser primero implica prácticamente tener que medir fuerzas con Croacia o Inglaterra en las primeras eliminaciones directas.

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Portugal defiende a CR7

Roberto Martínez sabe que el debate se encuentra instalado. Tal y como ocurriese en Qatar 2022, no son pocas las voces que piden que Cristiano Ronaldo tenga un rol más residual en la selección de Portugal. El entrenador español bendice la convocatoria de la máxima estrella del país y asegura que será vital para conseguir los objetivos de la delegación. La edad es solo un número.

“Es un futbolista único que cambió el juego. Su compromiso con el deporte sigue siendo un ejemplo para muchos jóvenes jugadores… Veintiún años al servicio de la selección nacional, 227 partidos con la selección. Ningún otro jugador ha logrado eso. La cantidad de goles. Todas esas cifras hacen de Cristiano Ronaldo un ícono“, fueron las reflexiones de Martínez en The Athletic a pocos días del debut contra el Congo.

Datos claves

El delantero Cristiano Ronaldo no registró goles ni asistencias en sus últimos tres partidos.

no registró goles ni asistencias en sus últimos tres partidos. La selección de Portugal venció 2-1 a Nigeria en su último amistoso de preparación.

venció 2-1 a Nigeria en su último amistoso de preparación. El debut de Portugal en el Mundial será contra Congo el 17 de junio.