Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Noruega por los 8vos de final del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Brasil y Noruega disputan uno de los partidos más esperados y resonantes de los octavos de final del Mundial 2026. El imponente Estadio Nueva York Nueva Jersey será testigo de un trámite que en la previa promete en demasía por el poderío de ambas selecciones, así que en la siguiente nota podrás conocer todos los detalles de los canales oficiales de transmisión y los horarios establecidos.

En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro de hoy en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, recordemos que Brasil logró imponerse 2-1 ante Japón por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con un gol de Gabriel Martinelli prácticamente en la última jugada. Por otro lado, Noruega hizo lo propio frente a Costa de Marfil y logró la clasificación con un ajustado 2-1 que tuvo de todo.

¿A qué hora juegan Brasil vs. Noruega por los 8vos de final del Mundial 2026?

13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

17:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

22:00 | España

¿Dónde ver Brasil vs. Noruega por los 8vos de final del Mundial 2026?

Argentina | TyC Sports Argentina, Flow Sports, DSports, DGO, TyC Sports Play, Paramount+

Bolivia | Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Brasil | SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play

Chile | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+

Colombia | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Caracol Play, Disney+ Premium Sur, Ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Ecuador | DSports, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+

México | ViX México

Paraguay | GEN, Trece, Unicanal

Perú | DSports, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+

España | DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat

Uruguay | DSports, DGO, AUF TV, Canal 5 Uruguay, Paramount+

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio

Venezuela | DSports, DGO, Disney+ Premium Sur, Inter

Posibles alineaciones de Brasil vs. Noruega por los 8vos de final del Mundial 2026

Brasil | Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro; Neymar Jr., Rayan, Matheus Cunha y Vinicius Jr. DT: Carlo Ancelotti.

Noruega | Örjan Nyland; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjörn Heggem, David Moller Wolfe; Martin Odegaard, Patrick Berg, Sander Berge, Alexander Sorloth, Erling Haaland y Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.

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