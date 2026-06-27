Dónde ver EN VIVO Colombia vs. Portugal con Cristiano Ronaldo por el Grupo K del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Colombia y Portugal se ven las caras el día de hoy en el Estadio Miami. Se termina el Grupo K del Mundial 2026, así que en la siguiente nota tendrás toda la información del encuentro.

Colombia y Portugal disputarán uno de los encuentros más importantes, no solo del día de hoy, sino de la primera ronda en general del Mundial 2026. El Estadio Miami será testigo de un trámite que promete muchísimas emociones por lo que representan ambas selecciones a esta altura de la competencia, así que ahora podrás conocer los detalles de los horarios establecidos y transmisión oficial.

Si hablamos del nivel de las selecciones y de cómo vienen en este inicio del Mundial 2026, Colombia tiene 6 puntos en el Grupo K luego de vencer 3-1 a Uzbekistán y luego derrotar 1-0 a RD Congo. Por otro lado, Portugal empató en el debut 1-1 ante RD Congo y después goleó 5-0 a Uzbekistán con un doblete de Cristiano Ronaldo, quien el día de hoy espera seguir por el camino del triunfo.

¿A qué hora juegan Colombia vs. Portugal por el Grupo K del Mundial 2026?

16:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

17:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

18:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

19:30 | Chile, Bolivia y Venezuela

20:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

01:30 | España (28/06)

¿Dónde ver Colombia vs. Portugal por el Grupo K del Mundial 2026?

Colombia | DSports, DGO, RCN Televisión, Caracol Play, Disney+, Paramount+ y Radio Nacional de Colombia

Perú | DSports, DGO, América Televisión, América TVGO, Disney+, Paramount+ y TV360

Argentina | DSports, DGO, Disney+, Paramount+ y Flow Sports

Ecuador | DSports, DGO, Disney+ y Paramount+

Paraguay | Unicanal

Uruguay | DSports, DGO, Disney+, AUF TV, Canal 5 y Paramount+

Venezuela | DSports, DGO, Disney+ e Inter

México | Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y VIX

Estados Unidos | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio

Posibles alineaciones de Colombia vs. Portugal por el Grupo K del Mundial 2026

Colombia | Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Portugal | Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

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