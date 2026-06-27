Dónde ver EN VIVO Colombia vs. Portugal con Cristiano Ronaldo por el Grupo K del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Colombia y Portugal disputarán uno de los encuentros más importantes, no solo del día de hoy, sino de la primera ronda en general del Mundial 2026. El Estadio Miami será testigo de un trámite que promete muchísimas emociones por lo que representan ambas selecciones a esta altura de la competencia, así que ahora podrás conocer los detalles de los horarios establecidos y transmisión oficial.
Si hablamos del nivel de las selecciones y de cómo vienen en este inicio del Mundial 2026, Colombia tiene 6 puntos en el Grupo K luego de vencer 3-1 a Uzbekistán y luego derrotar 1-0 a RD Congo. Por otro lado, Portugal empató en el debut 1-1 ante RD Congo y después goleó 5-0 a Uzbekistán con un doblete de Cristiano Ronaldo, quien el día de hoy espera seguir por el camino del triunfo.
¿A qué hora juegan Colombia vs. Portugal por el Grupo K del Mundial 2026?
- 16:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 17:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 18:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 19:30 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 20:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 01:30 | España (28/06)
¿Dónde ver Colombia vs. Portugal por el Grupo K del Mundial 2026?
- Colombia | DSports, DGO, RCN Televisión, Caracol Play, Disney+, Paramount+ y Radio Nacional de Colombia
- Perú | DSports, DGO, América Televisión, América TVGO, Disney+, Paramount+ y TV360
- Argentina | DSports, DGO, Disney+, Paramount+ y Flow Sports
- Ecuador | DSports, DGO, Disney+ y Paramount+
- Paraguay | Unicanal
- Uruguay | DSports, DGO, Disney+, AUF TV, Canal 5 y Paramount+
- Venezuela | DSports, DGO, Disney+ e Inter
- México | Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y VIX
- Estados Unidos | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio
Posibles alineaciones de Colombia vs. Portugal por el Grupo K del Mundial 2026
¡Urgente! El rival de Colombia en 16avos del Mundial 2026 si termina primera o segunda en su grupo
Colombia | Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.
Portugal | Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.
DATOS CLAVES
- Colombia y Portugal se enfrentarán hoy en el Estadio Miami en un partido decisivo por el cierre del Grupo K del Mundial 2026.
- El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega como líder absoluto de su zona con 6 puntos, mientras que la escuadra europea buscará consolidar su clasificación comandada por Cristiano Ronaldo, quien viene de anotar un doblete.
- El trascendental encuentro iniciará a las 18:30 horas para los territorios de Colombia, Perú y Ecuador.