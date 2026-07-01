El mayor lamento de Beccacece en su último partido con Ecuador: “No fue suficiente”

El argentino se va tras la eliminación ante México. Agradece a sus jugadores tras una Copa del Mundo donde Ecuador se va en 16 avos.

Sebastián Beccacece se va de Ecuador. En la derrota frente a México en el Estadio Azteca por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo acelera la marcha del argentino tras una edición del certamen marcada por la irregularidad de sus hombres. Agradeció a sus futbolistas tras un ciclo de dos años y medio al frente de la Tri. El primer tiempo, con los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, la base de su lamento.

“Nuestro contrato terminaba con el fin del Mundial. Creo que no pudimos cumplir con la hazaña que prometimos de hacer la mejor Copa del Mundo. Hoy me toca despedirme de una familia hermosa…Agradecimiento a los jugadores y al país, no tengo reproches…Hemos sido superados en el primer tiempo. Reaccionamos en el segundo, pero no fue suficiente”, analizaba el argentino en charla con DSports. Lamenta el inicio en el Azteca.

Beccacece dejó en claro que pretendía seguir al frente del combinado nacional. Lo visto durante toda la Copa del Mundo termina de inclinar la balanza en pro de su salida: “Me hubiese gustado seguir, haber estado hoy seguramente victorioso en un partido más. Creo que era cumplir ese objetivo que queríamos, bueno, el fútbol es así: los resultados son los que mandan y hoy toca despedirme de una familia hermosa, maravillosa, pero con mucha gratitud, con mucha tranquilidad y mucha paz interior, que hemos dado todo”.

"HOY TOCA DESPEDIRME DE UNA FAMILIA HERMOSA"



Sebastián Beccacece confirmó en EXCLUSIVA con DSPORTS que dejó de ser el DT de Ecuador.@posso_sports#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/WKN5JcB58g — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

“Cuando llegamos, la negatividad que había sobre la presencia en el Mundial y todo lo que se fue generando y despertando, creo que eso es lo que más puedo decir que se ha sembrado y va a dar sus frutos. Estoy convencido que eso va a dar sus frutos y me voy a sentir muy parte de eso y muy orgulloso porque estos chicos se lo merecen”, finalizaba un Beccacece dolido tras una eliminación donde sus hombres no pudieron mantener la intensidad mostrada ante Alemania en una primera parte que les termina costando su eliminación en el Estadio Azteca.

Los números de Beccacece en Ecuador

Un total de 24 partidos componen el historial entre 2024 y 2026. Con Beccacece al mango Ecuador registra un total de 9 victorias y apenas 3 derrotas en todo el ciclo. 12 partidos empatados completan su paso por una selección ecuatoriana que en este momento tendrá que pensar en un nuevo estratega al frente del equipo.

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Ecuador pierde racha de 26 partidos

Los hombres de Beccacece no recibían más goles en un primer tiempo cuando hablemos de encuentros oficiales desde marzo del año 2022. Si tenemos en cuenta todo tipo de compromisos hay que devolverlos a la derrota por 2 a 1 frente a Venezuela en la Copa América del año 2024 para encontrar la última vez donde Ecuador concedió dos tantos. Todo llegó en el peor momento posible.

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