Néstor Lorenzo reveló lo que más le preocupa del partido contra Suiza

El entrenador de Colombia no dudó en su análisis sobre el equipo de Yakin. Suiza será un hueso duro de roer para Néstor Lorenzo.

Vancouver es la siguiente parada para una Selección Colombia que se prepara para enfrentar a Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo. En la rueda de prensa previa al enfrentamiento frente a los europeos, Néstor Lorenzo analizó lo que viene por delante y reveló lo que más le preocupa del equipo de Murat Yakin.

“Hay que tener mucha disciplina táctica porque ellos son un equipo ordenado, que ataca bien. Hace cinco años que está el entrenador, ya participó en un Mundial, dos Eliminatorias y tienen jugadores en las mejores ligas de Europa. Va a ser un partido muy duro contra un equipo muy bueno”, analizaba en rueda de prensa el entrenador de Colombia. Se viene un rival duro donde los haya.

Suiza se ha convertido en uno de los equipos más fiables del último tiempo en Europa. Cuentan con futbolistas en buena parte de las grandes ligas del viejo continente y un sistema defensivo que por medio del equilibrio genera problemas a todos sus oponentes. Para Néstor Lorenzo se trata de un rival más que completo y que obligará como nunca a realizar un partido de 10 puntos a los cafeteros.

“El esquema base de Suiza es 4-2-3-1. Pueden jugar con dos puntas también, tienen dos volantes dinámicos que manejan bien el balón. Va a ser un partido contra un buen equipo”, marcaba igualmente el argentino alrededor de la disposición táctica de un rival que se espera que se pare de la misma forma en la cual lo viene haciendo Colombia desde el inicio del torneo.

Lorenzo pide a Colombia no confiarse ante Suiza: GETTY

La eliminatoria será la última de octavos de final. Unas horas antes, Argentina y Egipto definirán el próximo paso de tanto Colombia como Suiza en la Copa del Mundo. Quien sea que venza ya sabe que tendrá su próximo enfrentamiento el próximo sábado en la noche por Atlanta. La experiencia táctica de los suizos es lo que más preocupa a Néstor Lorenzo por estas horas.

Publicidad

Lorenzo le quita presión a sus 9

Jhon Córdoba ya es baja hasta el final. Luis Suárez está en la mira de todos y Cucho Hernández sumará más minutos. Así llegan los delanteros de Colombia tras una edición del certamen donde no han podido pasar su mejor versión. La falta de puntería en los últimos metros es una de las pocas cosas que puede criticársele a una selección que está invicta hasta la fecha. Néstor Lorenzo le saca presión a los apuntados.

“El jugador que llega a la Selección, sobre todo los delanteros, son jugadores que hacen goles todos los fines de semana y están acostumbrados a esa situación. Son momentos que a veces pasa de que los delanteros no anoten y después aparecen. Lo importante es generar la situación y estar ahí asediando al equipo rival”, reflexionaba el argentino alrededor de dicha cuestión. Confía en todos sus atacantes e igualmente en un Luis Díaz al cual espera ver desatado en Vancouver.

Datos claves

El director técnico Néstor Lorenzo advirtió sobre la disciplina táctica y el orden de Suiza.

advirtió sobre la disciplina táctica y el orden de Suiza. El entrenador argentino detalló que el esquema base de Suiza es un 4-2-3-1 .

. La selección de Colombia presenta la baja definitiva del delantero Jhon Córdoba.