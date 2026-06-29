Qué pasa si Paraguay gana, empata o pierde contra Alemania en los 16avos de final del Mundial 2026

Paraguay enfrenta a Alemania en el Estadio Boston y a continuación vamos a revisar cada uno de los escenarios posibles dentro de este decisivo duelo por los 16vos de final del Mundial 2026.

Alemania y Paraguay ultiman detalles en la previa del pitazo inicial en uno de los encuentros más importantes de la jornada futbolística. En el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, ambas selecciones buscarán la clasificación a una etapa decisiva, así que en la siguiente nota podrás saber a detalle lo que ocurriría en cada uno de los posibles resultados a darse hoy.

Si bien existen análisis respecto al nivel de las selecciones y de cómo incluso podría darse el trámite del juego en el Estadio Boston, los partidos están para jugarse y no hay un ganador antes de tiempo. Es por ello que, pese al favoritismo que existe gracias al poderío de Alemania, no perdamos de vista que Paraguay también tiene lo suyo y quiere hacer historia ante el tetracampeón mundial.

¿Qué pasa si Paraguay gana ante Alemania por los 16avos de final del Mundial 2026?

Si Paraguay vence Alemania clasificará automáticamente a los octavos de final del Mundial 2026. Si el resultado se da durante los 90 minutos de juego, tenemos a un ganador de por medio. Ahora, si es que hay tiempos suplementarios, también existe la posibilidad latente de que el equipo sudamericano inscriba su nombre en la siguiente instancia de la competencia.

¿Qué pasa si Paraguay empata ante Alemania por los 16avos de final del Mundial 2026?

Si Paraguay empata frente Alemania en este partido válido por los 16avos de final del Mundial 2026, estaremos frente a dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno para conocer al vencedor de la llave. En el caso de que la igualdad permanezca, la definición por penales será el siguiente escenario para conocer a la selección clasificada a los octavos de final del torneo.

¿Qué pasa si Paraguay pierde ante Alemania por los 16avos de final del Mundial 2026?

Si Paraguay pierde el día de hoy ante Alemania, no habrá nada más qué hacer y quedará eliminado del Mundial 2026 en los 16avos de final. Ya sea un resultado negativo durante los 90 minutos de juego, en el tiempo suplementario o en la tanda de penales, los liderados técnicamente por Gustavo Alfaro se despedirán de la competencia en el Estadio Boston.

Alineaciones confirmadas de Alemania vs. Paraguay por los 16avos de final del Mundial 2026

Alemania | Manuel Neuer; Joshua Kimmich; Jonathan Tah, Antonio Rudiger, Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Florian Wirtz, Leroy Sané; Kai Havertz y Deniz Undav. DT: Julian Nagelsmann.

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Paraguay | Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale, Junior Alonso; Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza; Julio Enciso, Miguel Almirón y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Alfaro.

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