Riesgo en las dos áreas: el árbitro de Colombia vs. Ghana ha pitado 230 penaltis en 670 partidos de su carrera

Ghana no será el único rival de la selección Colombia en una ciudad de Kansas donde el equipo de Néstor Lorenzo tendrá su siguiente paso en la Copa del Mundo. Los cafeteros se alistan para enfrentar al equipo de Carlos Queiroz e igualmente un arbitraje marcado por los lanzamientos desde el punto de penalti. El encargado de impartir justicia en los dieciseisavos de final ha marcado 230 penas máximas en 670 partidos como profesional.

Con solo 44 años, Clement Turpin ya es una figura más que habitual en los partidos de máximo nivel. Hablamos de un árbitro que ya ha sido elegido por la UEFA para las finales de la Europa League del año 2021 entre Manchester United y Villarreal, así como para la definición de la Champions League del 2022 entre Real Madrid y Liverpool. Es el colegiado más joven por torneos internacionales del viejo continente y un hombre al que la palabra penalti ni mucho menos parece inmutarle.

Los datos son contundentes y alertan a Colombia. En 670 partidos dirigidos a sus 44 años, Clement Turpin ha marcado 230 penaltis. Un aviso contundente para el equipo de Néstor Lorenzo de cara a lo que puede ocurrir en las dos áreas. Utilizarlo a favor o en contra será simplemente un tema que veremos resuelto a lo largo de las próximas horas.

En esta Copa del Mundo ya le hemos visto realizar este tipo de decisiones. Turpin acumula de momento 3 partidos arbitrados en esta Copa del Mundo y durante el choque entre Inglaterra y Croacia Harry Kane ya pudo marcar por medio de dicha vía. Hasta la fecha el equipo de Néstor Lorenzo no ha tenido que lidiar con este tipo de situaciones durante toda la fase de grupos.

Turpin ya señaló penaltis en este Mundial: GETTY

Con solo 27 años Turpin llegó a la élite del fútbol europeo. 7 años más tarde dirigió por primera vez una Copa del Mundo durante la edición de Rusia de 2018. Colombia tendrá enfrente uno de los árbitros mejor ranqueados del panorama europeo para un partido absolutamente trascendental frente a la Selección de Ghana de Carlos Queiroz. Evitar los roces innecesarios en el área es sinónimo de no sumar a la estadística del francés.

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7 jugadores de Colombia se reencuentran con Queiroz

Camilo Vargas, Dávinson Sánchez, Johan Mojica, Jefferson Lerma, James Rodríguez y Luis Díaz partieron de arranque en aquel fatídico 17 de noviembre en Quito. Luis Javier Suárez se encontraba por el banco de suplentes en una jornada donde el samario no terminaría ingresando. Fue el último partido del portugués al frente de una selección con la que tiene cuentas pendientes.

El cuerpo arbitral de Colombia vs. Ghana

A la figura de Turpin se le suman como asistentes los franceses Nicolas Danos y Benjamin Pages. Alejandro Hernández será el cuarto árbitro de un encuentro de donde saldrá el rival de la eliminatoria que disputarán entre Argelia y Suiza solamente unas horas más tarde de lo que ocurra en Kansas City.

Datos claves

Clément Turpin será el árbitro encargado de impartir justicia entre Colombia y Ghana en Kansas.

será el árbitro encargado de impartir justicia entre Colombia y Ghana en Kansas. Clément Turpin registra un historial estadístico de 230 penaltis sancionados en 670 compromisos profesionales.

registra un historial estadístico de 230 penaltis sancionados en 670 compromisos profesionales. Néstor Lorenzo alineará a una Colombia con siete jugadores que ya fueron dirigidos por Carlos Queiroz.