Rodrygo Goes no pierde las esperanzas de que la Selección de Brasil recupere el nivel y se coloque el traje de candidato para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El delantero del Real Madrid, a pesar de todo lo irregular que fue la Verdeamarela los últimos años y particularmente en las Eliminatorias, se muestra optimista a pocos meses del certamen.

”El gran reto de mi Selección esta temporada es el Mundial”, comentó el ex Santos, en una entrevista que le brindó al Diario AS. Y en ese mismo sentido, agregó: ”Por ser Brasil y por nuestra historia siempre se puede soñar. Nos hemos ganado el respeto de los rivales. Somos la pentacampeona aunque no lo hayamos hecho bien estos años”.

Asimismo, Rodrygo Goes confía en la calidad de los integrantes que compondrán la Selección de Brasil en el Mundial 2026: ”Siempre se puede soñar porque tenemos jugadores muy buenos que juegan en los mejores equipos del Mundo. Nos falta algo, pero no mucho para estar todos en la misma sintonía y que salga todo bien en el campo. Con el míster va a ir mejor todo y espero que para el Mundial estemos mucho más finos para poder aspirar al título”.

Siempre manteniendo la fe, el atacante merengue hizo énfasis en el plus que puede aportar Carlo Ancelotti: ”Claro que está capacitado. El objetivo es traer de vuelta a la afición de nuestro lado. Él siempre nos ha dicho que en sus diferentes equipos ha entrenado a muchos jugadores brasileños y que le encanta trabajar con un perfil de jugadores como el nuestro. Traer de vuelta a la torcida brasileña, que vuelvan a tener alegría viendo nuestros partidos. Seguro que las cosas van a salir bien”.

Por otro lado, Rodrygo contó que, si bien no pudo estar en las últimas citaciones, compartió sus sensaciones por volver a coincidir con el estratega italiano: ”Hemos podido hablar poco por haber faltado a las últimas convocatorias, pero ahora estamos juntos de nuevo y es un placer trabajar con él”.

Rodrygo contó cómo fueron las semanas en el Real Madrid cuando Carlo Ancelotti sonaba para ser DT de Brasil

Durante largas semanas, Carlo Ancelotti, mientras conducía al Real Madrid, sonaba para ser el entrenador de la Selección de Brasil. Al respecto, Rodrygo, en la misma nota, recordó: ”Hablábamos, pero él siempre dejaba claro su respeto por el Madrid mientras que estuviese al frente del equipo y no quería hacer nada que pudiera molestar al club”.

Además, contó que fueron de los primeros que se enteraron cuando llegó un acuerdo entre las partes: ”Cuando la CBF, el Madrid y él llegaron a un acuerdo sí nos trasladó su alegría por afrontar este reto. Él está muy ilusionado y nosotros con él también”.

