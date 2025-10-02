¡Cada vez más lejos del Mundial! El motivo por el que Carlo Ancelotti no citó a Neymar

La situación de Neymar lejos está de ser la soñada cuando planificó su regreso al Santos. Mientras que con su club está peleando la permanencia en la Serie A, las lesiones los siguen acechando. Hace cuatro partidos (Atletico Mineiro, Sao Paulo, Bragantino y Gremio) que su entrenador Juan Pablo Vojvoda no puede citarlo a causa de un desgarro.

Este es el motivo puntual por el que Carlo Ancelotti, otra vez, lo dejó afuera de la lista de convocados para los encuentros amistosos que la Selección de Brasil tiene pautados para la fecha FIFA de octubre (uno con Corea del Sur el viernes 10 en el Estadio Mundialista de Seúl y el otro con Japón el martes 14 en el Estadio Ajinomoto de Tokio).

Con lo cual, ya se cumplirán dos años de la última vez que Neymar Júnior jugó para la Verdeamarela. Fue en aquella fatídica doble fecha de Eliminatorias en octubre del 2023 en la que empataron en condición de local con Venezuela y cinco días más tarde perdieron en el Estadio Centenario de Montevideo 2 a 0 con Uruguay, en la jornada en la que sufrió rotura de ligamentos.

Esa lesión, en gran parte, marcó un quiebre en su relación con la Selección de Brasil y con el Al Hilal, el club en el que jugaba cuando le ocurrió lo de su rodilla. Fue duramente criticado tanto en un lado como el otro por no enfocarse en su regreso, dado que en medio de su recuperación impulsó un viaje en crucero con influencers y mediáticos de su país.

A todo esto, vale mencionar que Carlo Ancelotti ya aclaró que, futbolísticamente, Neymar ”es indiscutible”, pero que lo necesita bien físicamente para considerarlo a la hora de armar las convocatorias. Y lo cierto es que solo quedan tres citaciones más antes de la Copa Mundial del 2026, certamen que hoy se expone como una utopía para el ex Barcelona.

Neymar y su conflicto con la dirigencia del Santos

Como si fuera poco, Neymar dilató la renovación de su contrato con el Santos. Según el portal R7 Esportes, el futbolista especula con su salida -no descarta que sea a otro club de Brasil- en caso de que el equipo descienda a la segunda categoría (se encuentra a 5 puntos de la zona del descenso a falta de 12 fechas).

Publicidad

Publicidad

ver también La decisión determinante de la FIFA con la Tarjeta Verde tras su prueba en el Mundial Sub 20