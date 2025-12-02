La clara advertencia de Ancelotti a Vinicius de cara al Mundial 2026: “Convocaré a otro”

Brasil se prepara para una Copa del Mundo más que singular. Será la primera en casi 40 años donde su máximo rival llegará como vencedor de la última edición. También la primera donde Carlo Ancelotti ejercerá de primer entrenador en el máximo torneo de FIFA y donde una serie de jugadores serán exigidos como nunca. De manera inesperada, el ex DT de Real Madrid deja en claro que jugadores como Neymar o Vinicius no tienen su plaza asegurada hasta la fecha. No se juega con el apellido.

“¿Neymar? Tiene que estar al 100%. Hay muchos jugadores muy buenos, necesito elegir jugadores que estén al 100%. No es solo Neymar, podría ser Vinicius. Si Vinicius está al 90%, convocaré a otro jugador que esté al 100%, porque es un equipo con un nivel de competencia altísimo, sobre todo en ataque. En ataque, tenemos muchos jugadores muy buenos”, reflexiones de Carlo Ancelotti en su charla con Esporte Record de TV Record. Se exigirá como nunca a las estrellas.

El foco puesto en el nombre de Vinicius no es gratuito. Su nivel en Real Madrid durante las últimas campañas no ha ido de la mano con un paso al frente en Brasil. Pese a su crecimiento con los merengues, el 7 de la casa blanca del fútbol apenas acumula un total de 8 goles en 45 partidos con una Brasil que vive las horas más bajas de su historia reciente. Vini, y figuras como Neymar, son pedidas por el hincha común y evaluadas como uno más por Ancelotti.

El ícono del Santos es otro que no tiene su plaza asegurada para el Mundial 2026. Carletto le elogia, le sufrió varios años en Europa y deja en claro que solo al 100% podrá entrar en sus valoraciones: “Creo que tiene un gran talento. Tuvo la mala suerte de lesionarse durante el tiempo que estuvimos juntos. No pudo prepararse para estar en buena forma física debido a las lesiones. Estamos en noviembre…Neymar está al mismo nivel que los demás, teniendo en cuenta que Neymar ya ha demostrado un talento extraordinario”.

Ancelotti advierte que solo llevará jugadores al 100% de su rendimiento y físico al Mundial: GETTY

Ancelotti aguarda por el sorteo de la Copa del Mundo por estas fechas. Se viene una parada vital para conocer el posible camino de la Verdeamarelha a la final de un certamen que en ese terreno ya los vio vencer en 1994. Caprichos del destino, o no, Carletto era el asistente de la Italia que por penaltis caería ante una Brasil que se quedaba con su cuarta estrella. Fue el Mundial que cortó una racha de 24 años sin triunfos y por ciudades como Rio o Sao Paulo esperan que el resultado sea el mismo para finales del verano del 2026.

Ancelotti, el culpable del boom Vinicius

Hasta verano del 2021 era casi imposible prever que el actual jugador del Real Madrid pudiese alcanzar el techo que le vemos desde hace algunas temporadas. La llegada de Ancelotti al Bernabéu cambió todo para Vinicius, quien con el italiano hasta el pasado mes de junio del año 2025 logró un total de 101 goles y 67 asistencias en un total de 204 partidos con Carletto.

A todo esto hay que sumarle varios hitos colectivos. 5 títulos locales donde destacan dos ediciones de LaLiga, así como 6 conquistas continentales donde las dos Champions ganadas en 2022 como 2024 le tuvieron como protagonista. Con Ancelotti Vinicius se convirtió en el jugador más joven en marcar en dos ediciones distintas de la final de la Copa de Europa. En Brasil esperan que la unión de ambos tenga el mismo efecto en la Verdeamarelha.

