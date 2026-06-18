La leyenda francesa destrozó a CR7 por su baja actuación en el debut de Portugal, donde apenas empataron 1-1 ante RD Congo.

El empate 1-1 entre Portugal y República Democrática del Congo en el arranque del Grupo K del Mundial 2026 sigue dejando fuertes coletazos. Uno de los más cuestionado en la selección lusa fue Cristiano Ronaldo, quien recibió una durísima crítica por parte de la leyenda francesa Thierry Henry.

En su rol como comentarista de Fox Sports, el exdelantero campeón del mundo fue tajante al analizar el rendimiento del capitán portugués. Para Henry, el afán de Cristiano por encontrar el gol terminó perjudicando a su selección.

“El equipo tiene que marcar, no tú. En una jugada, como quiere marcar él, se mete en el camino de Bruno Fernandes. Es más fácil defenderlo”, señaló el francés, haciendo referencia a una acción en la que CR7 terminó interfiriendo en una situación favorable para su compañero.

Henry incluso fue más allá al cuestionar el rol que desempeña el astro de 41 años dentro del esquema luso. “Este es el problema de Ronaldo en este momento. Está jugando como un 9, pero nunca ha sido un 9 y no está actuando como un 9. No le está dando a Portugal esas cualidades”, apuntó el exjugador de Arsenal y Barcelona.

La jugada que desató una ola de críticas contra Cristiano Ronaldo.

Martínez defendió a CR7

Pese a las críticas, el seleccionador Roberto Martínez salió en defensa de su máxima figura y descartó cualquier cuestionamiento hacia su liderazgo. “Él era el primero que quería ganar. Sus hábitos, su mentalidad y la manera en que trabaja con los jugadores son importantes para nosotros”, aseguró el entrenador español.

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Además, Martínez explicó por qué decidió mantener a Cristiano en cancha hasta el final pese su discreta actuación. “No lo iba a sacar, porque no tiene sentido sacar al máximo goleador del mundo en un partido en el que necesitas goles”, sentenció el técnico luso.