A un paso: el detalle que haría que Luis Chávez llegue a América

El lujoso centrocampista está cada vez más cerca de convertirse en estrella de las Águilas para la parte final del año.

El Club América ha tenido una ventana de transferencias sumamente activa tras haber cerrado ya a seis fichajes durante el presente mercado de verano. No obstante, la directiva de Coapa continúa trabajando a marchas forzadas para sumar a Luis Chávez, una prioridad que cobró más fuerza luego de que se confirmara que es del gusto expreso del DT Guillermo Almada.

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Ante esta situación, Chávez se mantiene firme en la órbita del conjunto azulcrema en este agitado cierre de mercado. El volante mexicano no vería con malos ojos volver a la Liga MX y la dirigencia pretende complacer a Almada, quien lo considera una pieza indispensable para la estructura de su nuevo equipo y ha pedido hacer un esfuerzo final por su contratación.

Respecto a la viabilidad financiera de la operación, fue el periodista León Lecanda de ESPN quien aportó tranquilidad a la afición al confirmar que el costo del traspaso es completamente pagable para las arcas de las Águilas: “No es una operación tan cara, rondaría los 7 o 7.5 millones de dólares. Estamos hablando de una inversión de mucho dinero, pero no es estratosférica, no es que estén pidiendo 15 millones desde Rusia”.

Luis Chávez desea ser jugador de América. (GETTY IMAGES)

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Si bien las cifras económicas están al alcance del presupuesto águila, la traba principal radica en las negociaciones de club a club con la institución europea. Según detalló Lecanda en ESPN sobre las complicaciones del traspaso: “Es el gran objeto de deseo de todo el verano de Guillermo Almada, porque el jugador quiere venir, eso lo podemos confirmar con buenas fuentes y porque América lo quiere. En Rusia no les urge el dinero, ese es el tema y el técnico lo considera para su temporada”.

Con la disposición total del futbolista para vestir la camiseta de Coapa y el respaldo absoluto de Almada, todo queda en manos de la directiva azulcrema. El América analiza desembolsar esos 7 u 8 millones de dólares para destrabar la postura del conjunto moscovita y abrochar al mediocampista que cerraría de forma definitiva un libro de pases estelar.

En síntesis

Luis Chávez sigue en la órbita de América tras caerse el fichaje de Iván Tona.

sigue en la órbita de América tras caerse el fichaje de Iván Tona. Luis Chávez costaría entre 7 y 7.5 millones de dólares para el Club América.

costaría entre 7 y 7.5 millones de dólares para el Club América. Guillermo Almada solicitó a la directiva azulcrema realizar un esfuerzo final por su contratación.