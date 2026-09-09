Gracias a Álvaro Fidalgo: Sebastián Cáceres reveló el motivo por el que fichó por el Celta de Vigo

El defensor central que dejó América confirmó que el Maguito fue fundamental en su llegada a LaLiga.

La salida de Sebastián Cáceres del Club América sigue dando qué hablar. Las Águilas continúan en el rearmado de la primera línea del equipo tras la partida del central uruguayo al Celta de Vigo y en las últimas horas fue el propio jugador quien se encargó de revelar las razones por las que se decantó por elenco gallego para el próximo desafío de su carrera.

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A la hora de ser consultado por los motivos que lo llevaron a decantarse por el Celta de Vigo, Cáceres contó que tuvieron mucha influencia sus compatriotas uruguayos Matías Vecino y Néstor Araujo a la hora de recomendarle España como un destino al que no se podía negar. Pero también, Sebastián confirmó que mantuvo un diálogo con Álvaro Fidalgo, quien fuera su compañero en América, para terminar de tomar la decisión final.

Sebastián Cáceres confirmó que Álvaro Fidalgo lo convenció de llegar a España

“Matías Vecino, Néstor (Araujo) o (Álvaro) Fidalgo, que es uno de mis mejores amigos, me hablaron muy bien del Celta. Jugar en Europa era algo que yo estaba buscando, así que teniendo esta oportunidad y con tantas buenas recomendaciones hizo que no me lo pensara. Creo que estoy en el lugar correcto”, comentó Cáceres ante la prensa.

FIDALGO LO CONVENCIÓ 👏🏻🇪🇸



Sebastián Cáceres confesó que Álvaro Fidalgo, uno de sus mejores amigos le recomendó fichar por el Celta. 🇪🇸🤝#TeDaMásEmociones pic.twitter.com/HgaUnSNV7s — La Octava Sports (@laoctavasports) September 9, 2026

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Y además agregó: “Si confiaron en mí es porque creen que tengo el potencial y puedo hacerlo bien. Que todos me dieran la confianza ha sido muy importante para mí”.

Aunque ya fue convocado de manera oficial y estuvo en la banca, Cáceres aún no debutó de manera oficial como jugador del Celta de Vigo. Vale recordar que la operación se concretó en un monto cercano a los 8 millones de dólares, hecho que remarca la expectativa que hay en lo que puede llegar a aportar con su jerarquía internacional.

En síntesis

Sebastián Cáceres reveló que consultó a Vecino, Araujo y Fidalgo antes de fichar.

reveló que consultó a Vecino, Araujo y Fidalgo antes de fichar. Sebastián Cáceres eligió al Celta de Vigo para cumplir su objetivo de jugar en Europa.

eligió al Celta de Vigo para cumplir su objetivo de jugar en Europa. Celta de Vigo pagó cerca de 8 millones de dólares por la transferencia del central.