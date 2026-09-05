¿Cuándo debuta Sebastián Cáceres en el Celta de Vigo?

Luego de su despedida del Club América, Sebastián Cáceres llegó al Celta de Vigo, por lo que este sábado las redes sociales del conjunto de LaLiga comenzó a subir imágenes y videos del uruguayo en su llegada, dando muestra de que ya están ansiosos de que pueda debutar vistiendo esta camiseta, por lo que se espera que pronto lo haga.

Publicidad

Y es que hay que mencionar que a partir de este sábado se involucra de lleno con la plantilla, por lo que aunque pareciera muy apresurado, el exjugador de las Águilas podría estar debutando con este conjunto antes de lo esperado. Y es que ya se juega la Jornada 5 en la Liga Española, de esta forma su aparición estaría en esta fecha.

¿Cuándo podría debutar Sebastián Cáceres con el Celta?

De acuerdo con lo que marca el calendario, el charrúa estaría debutando con el Celta el próximo lunes 7 de septiembre a las 11:00 horas del centro de México ante el Getafe. Y es que cabe mencionar que a su nuevo escuadra ya le urge sacar su próxima victoria, ya que se encuentra en la parte baja de la tabla general, en el lugar 17 con apenas 2 unidades.

¿Dónde ver el Getafe vs Celta?

Es por esta razón que se comenzarían a integrar los refuerzos del conjunto entre ellos Cáceres. Aquí podría ser el debut del exjugador del América y se transmite en México de manera exclusiva por Sky Sports en televisión de paga e incluso en la aplicación de streaming por Sky+, de esta manera se podría ver el debut de Sebas con el Celta.

Publicidad

En caso de que por temas de acoplamiento al grupo o demás no fuera este el encuentro en el que ya se vea a Cáceres en acción, el próximo encuentro sería el ideal para su debut, el cual sería precisamente en casa ante el Málaga el domingo 13 de septiembre a las 6:00 horas del centro de México, por lo que para verlo habría que madrugar.

En síntesis