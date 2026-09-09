América va por el reemplazo de Sebastián Cáceres: David Alaba no, Santiago Ramos Mingo sí

El Club América trabaja a marcha forzada para terminar de reestructurar su última línea antes del cierre del mercado de pases. Luego de concretarse la salida de Sebastián Cáceres al Celta de Vigo del fútbol español, la directiva azulcrema necesita incorporar con urgencia un marcador central de jerarquía que ocupe la vacante dejada por el uruguayo en la plantilla titular.

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En un principio, la directiva de las Águilas apuntó bien alto y sondeó la contratación de David Alaba. El experimentado defensor austríaco, de último paso por el Real Madrid, se encuentra con el pase en su poder y asomaba como el gran golpe mediático de la Liga MX. Sin embargo, las pretensiones salariales del jugador y las exigencias de su entorno terminaron dinamitando cualquier posibilidad de entendimiento económico entre las partes.

Así juega Ramos Mingo: el central elegido para reforzar América

Sin tiempo que perder tras el rechazo a la opción del astro europeo, el conjunto de Coapa reorientó rápidamente sus cañones hacia el fútbol sudamericano para encontrar al candidato ideal. El elegido ahora es Santiago Ramos Mingo, un zaguero zurdo con buen pie y gran portento físico que se formó en las divisiones inferiores de Boca Juniors y que actualmente milita en las filas del Bahía de Brasil.

Santiago Ramos Mingo YA ES JUGADOR DEL CLUB AMÉRICA tal y como se los confirmé hace más de 20 horas, ya no se preocupen, ya está confirmado. ✅



Tendremos argentinos después de más de 3 años

Sobre David Alaba… aún nada por ahora #EduSports pic.twitter.com/Mp9G16r1aY — edu 🇲🇽 (@eduuxqs) September 9, 2026

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Para destrabar la negociación con la escuadra del Brasileirão, la directiva del Nido está dispuesta a realizar un esfuerzo financiero importante y poner sobre la mesa una cifra cercana a los 10 millones de dólares. La apuesta busca asegurar a un futbolista joven pero con rodaje internacional que encaje a la perfección en la idea de juego del cuerpo técnico.

La holgura financiera para afrontar semejante inversión proviene en gran medida de la reciente transferencia de Cáceres a LaLiga. El traspaso del charrúa al Celta de Vigo dejó un ingreso neto de 8 millones de dólares en las arcas del club, caja que las Águilas reinvertirán de inmediato para abrochar a Ramos Mingo y blindar la zaga central de cara a lo que resta del torneo.

En síntesis

Santiago Ramos Mingo es el elegido por América tras caerse la llegada de David Alaba.

es el elegido por América tras caerse la llegada de David Alaba. Club América ofrecerá 10 millones de dólares a Bahía por Santiago Ramos Mingo .

ofrecerá 10 millones de dólares a Bahía por . La salida de Sebastián Cáceres al Celta dejó 8 millones de dólares al América.