Allan Saint-Maximin le respondió un tierno mensaje a una abuelita mexicana tras su gol en el América vs León

El francés ya hasta aprende español para poderle dar respuesta a sus aficionados.

Por Marilyn Rebollo

Allan Saint-Maximin dio tierna respuesta a una abuelita mexicana
© Getty ImagesAllan Saint-Maximin dio tierna respuesta a una abuelita mexicana

Desde que Allan Saint-Maximin llegó a México con el Club América se convirtió en una figura para los azulcremas. Su primer gol en el partido ante Atlas hizo que la afición se le entregara por completo y aunque apenas ante León anotó su tercer gol en la temporada, los seguidores le han demostrado lealtad por los resultados colectivos.

Sin embargo, pese a que el futbolista ha mostrado un lado divertido, alegre, lleno de lujos, familiar e incluso molesto ante las críticas; ahora estuvo en su lado adorable y es que en redes sociales sorprendió un video en el que una abuelita mexicana decidió hablar del jugador azulcrema, pero se llevó la sorpresa de que le respondió.

El curioso momento de Maximin

En el video subido en TikTok por la cuenta de @anagtff, quien supuestamente es la nieta, se puede ver cómo graba a su abuelita y le pregunta ¿qué opina de Alan-Saint-Maximin? Y le aclara que es el que anotó el gol ante León; ella le responde que “es un triunfador, además de que está muy guapo es un triunfador”.

De ahí la abuelita sigue con un “¡Felicidades, amigo!”, su nieta la cuestiona sobre si en verdad es su amigo y la señora le responde: “Pues yo digo que sí”. En los comentarios apareció y le dio una sorpresa el propio jugador de las Águilas, escribiéndole un poco en español: “Claro que sí, mi amiga”, junto con un emoji de corazones.

Todos los aficionados de las Águilas se hicieron presentes en los comentarios contentos por la respuesta del francés, quien sigue acercándose a la gente como cualquier otra persona. Demuestra que es un futbolista que está muy al pendiente de lo que se dice en las redes y sobre todo que le gusta compartir con la afición.

