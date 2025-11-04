La mente de los futbolistas del plantel del Club América, y por supuesto de André Jardine, está puesta en dos objetivos claros para esta etapa final del ano: conseguir el liderazgo de la fase regular de la Liga MX en la próxima jornada y derrocar a Toluca como el actual campeón defensor, ganando el Apertura 2025.

Pero, mientras jugadores y cuerpo técnico están pensando en el plano deportivo, la directiva ya puso manos a la obra para darle forma al proyecto 2026. Se ha hablado de muchos nombres apuntados para causar baja en el siguiente torneo, entre los que están Igor Lichnovsky, Rodolfo Cota y Victor Dávila, pero todos en el Nido saben que hay un elemento listo para marcharse a partir de enero…

Luego de un poco convincente paso por LAFC, donde sumó 540 minutos y marcó solamente en dos oportunidades, Javairo Dilrosun retornó a Coapa a finales de julio y únicamente recibió preocupantes noticias sobre su futuro. Y es que lleva casi cuatro meses sin ser convocado por André Jardine y ni siquiera está registrado para competir con el resto de sus habituales compañeros en Liga MX.

Javairo Dilrosun, sin minutos en la Sub-21 del Club América

El futbolista neerlandés que representa a Surinam sí está registrado con la categoría de menores de 21 años del Club América, pero tampoco ha sumado minutos. Su estancia en el Nido se resume a únicamente entrenarse con los chavos de la institución y aguardar que se resuelva su futuro lo antes posible.

Equipos como Tigres UANL y Necaxa ya habían consultado por sus servicios cuando regresó de su etapa por la Major League Soccer de los Estados Unidos, pero ninguna de las dos directivas pudo confirmar su fichaje. Está todo dicho: Javairo Dilrosun se marchará de Coapa cuando inicie el mercado de pases.

