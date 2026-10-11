Álvaro Morales criticó al América de Guillermo Almada tras el empate con Rayados: “Quedó a deber”

El partido más importante del fin de semana lo protagonizaron América y Rayados de Monterrey. Las Águilas se midieron a uno de los rivales más complicados de la competencia con la misión de conseguir una victoria fundamental, pero terminaron quedando igualados y Álvaro Morales aprovechó para lanzar críticas importantes hacia el DT del Nido y su rendimiento pese a que se mantienen como los líderes del Clausura 2026.

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Para Morales, el hecho de que América sea líder no quita que tenga cosas que mejorar. Para Álvaro, las Águilas “quedaron a deber”. Por esa razón, su comentario levantó polémica y se armó el debate en las redes sociales.

La crítica que Álvaro Morales le lanzó al América de Guillermo Almada

"A PESAR DE QUE SON LÍDERES, DEBIERON GANARLES A RAYADOS" 🗣️ Contundentes las palabras de @AlvaritoMorales contra el América 🔥 https://t.co/33UFN2juHe — Futbol Picante (@futpicante) October 11, 2026

“A pesar del primer tiempo del América, a pesar de que Borja falla una al travesaño de manera increíble. A pesar de que no expulsan a Garza por una faltota sobre Chiquito Sánchez. A pesar de que Rayados tuvo una peligrosísima y gracias a Malagón que regresó, a pesar de que algunos decían que no iba a jugar”, expresó Morales en ESPN.

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Y además agregó: “A pesar de todo eso y si bien hay que decirlo no le marcaron un penal en contra, el América es el líder del futbol mexicano. Pero lo de hoy, más allá de que lucieron bien los Santiagos (Bueno y Ramos Mingo), más allá de que la actitud en el segundo tiempo fue mucho mejor. El América, también hay que decirlo, quedó a deber. Debió ganarle a Rayados”.

Los números marcan que América es el líder de la tabla de posiciones con 20 unidades y que, para colmo, debe un partido para consolidar su liderazgo en la parte final del año. A pesar de las críticas, Almada parece haber consolidado su proyecto de forma inmediata tras la salida de André Jardine, tal como esperaba la directiva cuando lo contrató para reemplazar al brasileño.

En síntesis

América y Rayados de Monterrey empataron en el partido más importante del fin de semana.

empataron en el partido más importante del fin de semana. Álvaro Morales criticó al entrenador de las Águilas por el rendimiento del equipo.

criticó al entrenador de las Águilas por el rendimiento del equipo. El Club América se mantiene como líder del Clausura 2026 con 20 puntos acumulados.