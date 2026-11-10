Patrulla Barbadillo lanza contundente mensaje tras cederle a Ángel Correa el histórico dorsal 7 de Tigres

Ángel Correa fue anunciado con bombo y platillo como flamante refuerzo de los Tigres de la UANL, proyectado por la cúpula universitaria como la máxima figura llamada a marcar época en la institución. Sin embargo, para arropar su desembarco en San Nicolás de los Garza, la directiva auriazul optó por quebrar una de las tradiciones más sagradas que custodiaba el club desde hacía más de cuatro décadas.

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Para engalanar su bienvenida, el atacante rosarino recibió el legendario número “7“, dorsal que permaneció retirado formalmente durante 43 años en honor al legado dorado del astro peruano Gerónimo “Patrulla” Barbadillo. No obstante, en su afán por consentir al atacante campeón del mundo con la Selección de Argentina, la plana mayor felina resolvió descolgar la emblemática camiseta para colocársela en la espalda.

Al momento de su presentación oficial, Barbadillo realizó el viaje desde Europa hasta Monterrey en un acto que en su momento transmitió total respaldo y cordialidad institucional hacia la llegada de Correa. De hecho, en la antesala del Apertura 2025, el club organizó un emotivo homenaje sobre la cancha del Estadio Universitario donde el ídolo incaico le entregó en mano la indumentaria auriazul previo al cotejo inaugural de la temporada frente al Club América.

Barbadillo revela los detalles del episodio

Más de un año después de aquel mediático acto en el ‘Volcán’, Barbadillo volvió a pisar suelo mexicano en el marco de la Ceremonia de Investidura del Salón de la Fama del Futbol Internacional 2026, espacio donde atendió a los medios de comunicación y soltó una auténtica bomba testimonial.

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Gerónimo Barbadillo fue obligado a entregar su “7” a Ángel Correa.



“Me presionaron, creo que un jugador tiene que haber hecho algo futbolísticamente en el nombre de los @Tigres y esta persona no ha hecho nada. Le dije espero que le des tantos triunfos como yo”. pic.twitter.com/6uM4QuxGN4 — PressPort (@PressPortmx) November 10, 2026

Cuestionado de forma frontal sobre aquel episodio en el que cedió su histórico dígito, la leyenda felina destapó los entretelones que rodearon su visita: “Ese tema de Ángel Correa fue prácticamente de los dirigentes… Lo digo así abiertamente, porque me presionaron a mí. Incluso yo, radicado en Italia, me llamaban por teléfono cada día, ¿qué pasaba? Y me decían a mí: ‘Mira, va a venir un jugador, Ángel Correa, y le queremos dar la camiseta número siete‘”.

Pese a que terminó accediendo a la petición, el referente de la época dorada de Tigres matizó que el número debió reservarse para alguien con arraigo y gloria cosechada en el club antes de otorgarse a un recién llegado: “Más le dije: para mí no hay ningún problema de darle una camiseta, a un jugador… ya está retirada la camiseta mía. Pero yo creo que un jugador que va a insertarse en el equipo de los Tigres para poder darle la camiseta, tiene que haber hecho cualquier cosa futbolísticamente en el nombre de los Tigres. Y esta persona no ha hecho nada.”

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Para el ídolo sudamericano, la reactivación del número debió pasar por el sentir del aficionado incomparable en las tribunas antes de tomar una decisión unilateral: “Después fui a Monterrey y le doy la camiseta a Ángel Correa. Cuando se la doy la camiseta le digo: ‘Espero que tú le des tanto triunfo como yo le he dado a la ciudad de Monterrey y a los Tigres. Si no, me la devuelves‘”, remató Barbadillo, dejando una frase para la posteridad ahora que Correa milita en las filas de River Plate tras registrar un fugaz paso de apenas 54 compromisos oficiales con la casaca universitaria.

En síntesis