Saint-Maximin rompe el silencio sobre el episodio con sus hijos que lo llevó a salir del América: “Fue difícil porque México…”

Casi un año luego de su despedida del América, Allan Saint-Maximin habló en detalle sobre los episodios que vivió con sus hijos que le hicieron tomar la decisión de dejar México.

Allan Saint-Maximin protagonizó un paso fugaz por las Águilas del América a pesar de haber aterrizado como uno de los fichajes más rimbombantes y mediáticos del futbol mexicano en el último lustro. Sin embargo, reiterados episodios de discriminación racial y acoso escolar dirigidos hacia sus hijos orillaron al atacante francés a tomar la drástica determinación de rescindir su vínculo y marcharse del país muy a su pesar.

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Tras concretar su traspaso procedente del futbol de Arabia Saudita en agosto de 2025 y estrenarse con gol en la Liga MX, el extremo europeo cerró su ciclo en Coapa con un registro de tres anotaciones y dos asistencias en 16 compromisos oficiales disputados. No obstante, al arrancar enero de 2026 sobrevino un quiebre definitivo en el que el futbolista priorizó la integridad y tranquilidad emocional de su círculo familiar por encima de la comodidad deportiva de la que gozaba en territorio nacional.

El calvario de Saint-Maximin con sus hijos

En una reveladora entrevista concedida a The Athletic, el actual atacante del balompié internacional se sinceró sobre el doloroso trance que experimentó en suelo azteca: “Tuve que tomar una decisión. Fue difícil porque México ha sido uno de los mejores lugares en los que he estado, y mi familia se sentía muy bien allí. Pero a veces pasan cosas y no te queda opción“, detalló el galo, dejando en claro que en el plano profesional y personal mantenía un profundo aprecio hacia la institución azulcrema.

El habilidoso extremo relató que la intempestiva mudanza se detonó por los ataques racistas constantes que padecieron sus pequeños en el colegio: “Pasaron cosas con mis hijos, no solo una vez, sino muchas veces. Intentaron hacerles bullying y les dijeron palabras muy feas por el color de su piel, y debido a esto empezó a convertirse en un gran problema. Te lo puedes imaginar. Tienes que dar un paso al frente, tienes que tomar una decisión y la mía fue mudarme, porque no quería que esto pasara y que mis hijos pensaran: ‘Ah, tenemos que aceptar esto‘”.

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Saint-Maximin jugó con el América hasta la Jornada 3 del Clausura 2026. (Hector Vivas/Getty Images)

Saint-Maximin emprendió un cambio radical de vida al trasladarse junto a toda su familia desde Arabia Saudita hacia la capital mexicana. A pesar de guardar una gratitud intacta hacia la directiva y afición de las Águilas, el delantero confesó que su hijo menor Dayde, de siete años, fue quien resintió el impacto con mayor dureza al no dominar el español como sus hermanas mayores Lyana y Ninhia (de 10 y 9 años), lo que le impedía comprender inicialmente por qué era objeto de burlas en el aula.

El atacante profundizó en uno de los momentos más desgarradores que debió sortear en el seno de su hogar: “Él decía: ‘Se están riendo por mi ropa’. Y repetía: ‘No, no quiero ponerme esto’. Cuando entendí que era por el color de su piel, le dije: ‘Hijo mío, no hablaban de tu ropa, hablaban de tu piel. Y hacían bromas porque no tienes la misma piel que ellos’. Esto es doloroso. Había personas que no querían jugar con él por eso“.

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Instalado hoy en las filas del Charlotte FC en la MLS estadounidense, Saint-Maximin enfatizó que su postura ante el racismo habría sido tajante sin importar la geografía donde se presentara: “Es así en todos y cada uno de los países, no solo en México. No puedes aceptar esto. Si esto hubiera pasado en Francia, en Arabia Saudita o en Estados Unidos, habría tomado exactamente la misma decisión. Tuve que dar un paso al frente y tomar esta decisión por mi familia“, concluyó el tema.

En síntesis