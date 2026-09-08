El Club América se ha demorado al principio del libro de pases para traer jugadores, pero ha sabido aprovechar lo larga que ha sido esta ventana de transferencias. Llegando a la jornada 8 del torneo, trabaja para concretar su último fichaje de verano y poner fin a su participación en el mercado de verano del futbol mexicano.

Publicidad

Después de un comienzo poco agresivo, la directiva se puso manos a la obra y hoy ya cuenta con cinco refuerzos de calidad que ha podido cerrar. Oscar Perea, Edwin Cerrillo, Miguel Borja, Carlos Álvarez e Iván Tona son las caras nuevas que tiene aseguradas para afrontar el Apertura 2026. Sin embargo, todavía no se retira y va por una más.

En base a lo destapado por Julio ‘Profe’ Ibáñez, está encaminada la sexta incorporación de las ‘Águilas’, que llegará sobre el cierre de registros de esta mitad de año. Desde la institución habrían asegurado que no habrá ningún inconveniente para llegar a cumplir con los tiempos que estipula el reglamento del libro de pases.

De acuerdo al reportero del cuadro azulcrema, se trata de un zaguero central extranjero que viene del extranjero. Esas son las pistas que brindó el periodista del América sobre el próximo y último fichaje que realizará el club para este segundo semestre. El nombre saldría a la luz antes del fin de semana para no poner en peligro la operación.

Publicidad

De este modo, ‘Pue’ Gómez y Santiago Homenchenko quedan descartados como potenciales refuerzos del América, puesto que se desempeñan dentro de la Liga MX. Ambos habían estado en pláticas para sumarse a las Águilas, pero las negociaciones con sus clubes no habrían prosperado. Así, la búsqueda se volcó a un apuntado del exterior.

Homenchenko se queda en Querétaro [Foto: Getty]

Al tratarse de un futbolista que llegará proveniente del extranjero, la institución “gana” dos días extra para negociar su llegada. El cierre de registros para fichajes realizados dentro de México es este miércoles a la noche, mientras que para fichajes de afuera es el viernes. De todas maneras, el periodista confirmó que está todo muy avanzado.

Publicidad

Bajo estas circunstancias, habrá que estar atentos al minuto a minuto del cierre del mercado del América, ya que en breve se conocerá el “tapado” que llegará sobre la hora. Lo cierto es que Santiago Baños y Ferrán Reverter le dieron la vuelta a un libro de pases que había comenzado complicado y ahora Guillermo Almada tendrá herramientas para trabajar.