Tras algunos días de silenciosas negociaciones, el América tiene un nuevo refuerzo de verano: Iván Tona. Tal como se venía platicando, la directiva estaba buscando un volante de contención en el mercado y finalmente llegó un ‘tapado’. Ya hay acuerdo total para que se convierta en nuevo jugador azulcrema en una operación millonaria.

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Luego de intercambiar algunas ofertas y de una reunión con el agente del futbolista por su contrato, América cerró el fichaje por un traspaso definitivo desde Xolos. Iván Tona no llega en calidad de cedido sino en forma permanente, adquiriendo las ‘Águilas’ los derechos económicos y federativos que poseía el cuadro de Tijuana.

De acuerdo a lo revelado por León Lecanda, corresponsal del América para ESPN, el conjunto azulcrema hará una erogación de 3 millones de dólares para comprar la ficha. Contemplando que tiene edad ideal (26 años), que es titular y referente en un equipo competitivo de la Liga MX y que está en el radar de Selección, es una cifra conveniente.

Iván Tona, el nuevo fichaje del Ame [Foto: Getty]

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A través de este negocio, América adquiere la totalidad del pase del futbolista, que no volverá a jugar en Xolos y ya arma las maletas para viajar y mudarse a Ciudad de México. En los próximos días llegará a Coapa para presentar exámenes médicos, firmar un contrato a largo plazo con el club y ser presentado de manera oficial en las redes sociales.

Iván Tona es un mediocentro de corte defensivo, uno de los mejores en su rubro que hay en el futbol mexicano. El nacido en Hermosillo se destaca por ser un gran recuperador de balones y por su visión de juego, además de por su notable despliegue y dinámica. Llega para darle competencia a jugadores como Alan Cervantes, Ícaro o Érick Sánchez.

Surgido de las fuerzas básicas de Xolos, Iván Tona tuvo pasos por Monterrey, Raya2, Dorados, y Correcaminos, antes de volver a Tijuana y consolidarse en el equipo. Con 26 años le toca dar el primer gran salto de su carrera, ni más ni menos que para representar los colores del club más grande de México. Un gran desafío y una gran responsabilidad.

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Los números de Iván Tona antes de llegar al América:

En lo que va de su carrera profesional, el nuevo refuerzo de las ‘Águilas’ disputó 172 partidos en total, con una contribución directa de 7 goles y 7 asistencias en ese período. Tiene 40 amonestaciones y sólo 2 expulsiones en todo su recorrido en la máxima categoría, donde le ha tocado jugar 1102 minutos desde su debut en Primera. ¿Cómo le irá en el Nido?