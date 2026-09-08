El equipo de Nuevo León tiene encaminada la llegada de una opción controversial para el ataque.

Después de una lluvia de nombres de posibles incorporaciones, muchos de ellos del extranjero, Tigres avanza con una opción del futbol local para reforzar el ataque. Tras la salida de Ángel Correa, a la directiva le costó negociar por alternativas ofensivas de calidad con el torneo empezado y lo obligó a buscar otros horizontes.

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De esa manera, en las últimas horas apareció un jugador en carpeta que gustó dadas las circunstancias y por el cual ya están platicando. Según anticipó Willie González, los ‘Felinos’ negocian la contratación de Guillermo Martínez, mundialista con México hace un par de meses. Tigres va por el centrodelantero de la Selección.

El conductor y periodista regio aseguró que hay “conversaciones avanzadas para su llegada” al conjunto auriazul, por lo que es una posibilidad real y concreta como refuerzo. Guillermo Martínez no era el ‘plan A’ de la dirigencia de Tigres para jerarquizar la línea de ataque, pero ante la dificultad de otras opciones lo ven con buenos ojos.

Aunque equipo en principio no tenía intenciones de desprenderse de él, el ‘Memote’ no está cómodo con su protagonismo en Pumas UNAM y le gustaría salir del club. Por más que su afecto por el cuadro universitario es grande, lleva largo tiempo siendo suplente y sin regularidad y busca tener más minutos en otro equipo de ser posible.

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Además de Guillermo Martínez, Tigres también tendría encaminado el fichaje de Emiliano Gómez, extremo o mediapunta uruguayo que juega y se destaca en el Puebla. Los ‘Felinos’ harán un esfuerzo económico en el cierre del mercado y buscarán cerrar cuanto antes al mexicano y al charrúa, con Pumas y Puebla respectivamente.