Brian Rodríguez arruinó los planes de Guillermo Almada

El día de ayer César Luis Merlo dio a conocer que el Cruzeiro había mandado una tercera oferta muy tentadora para que el Club América dejara salir a Brian Rodríguez con rumbo a este conjunto. Sin embargo, este martes muy temprano, la escuadra anunció mediante un comunicado que ya no continuarían con la oferta por el “Rayito”.

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Esto llamó la atención, porque hay diversas versiones en los medios y hasta ahora, ninguno sabe con certeza qué fue lo que realmente pasó con el futbolista, su agente y los clubes que no se pudo sellar su traspaso. Entre los rumores, está la idea de que América no aceptaba el trato a plazos, sino de manera directa y por ello no llegaron al acuerdo.

Brian Rodríguez evita la llegada de Luis Chávez

Aunque la versión que más suena es que el agente del jugador tenía otros planes y al final no se pudieron dar las condiciones que se pedían, por lo que terminaron con esta situación. Pero más allá de que el futbolista no haya podido salir. Gibrán Araige de TUDN dio a conocer información que de cierta manera le arruina los planes a Guillermo Almada.

El DT de las Águilas ha pedido a Luis Chávez como su refuerzo especial, por lo que ante la negativa por otras opciones, éste es uno de los más solicitados, pero el costo es muy elevado. Araige menciona que la única manera en la que podría llegar el mexicano, sería que se vendiera a un futbolista, en este caso hubiera podido ser Brian.

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Lamentablemente al no darse la negociación, tendrán que esperar alguna oferta por el uruguayo, por Alejandro Zendejas o por Israel Reyes, que son los que podrían tener una oportunidad. De lo contrario con el tema de Brian y Cruzeiro Almada habría perdido la posibilidad de que pudieran traerle al futbolista del Dínamo de Moscú.

En síntesis