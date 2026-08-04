¡Van por otro colombiano! En las últimas horas, la directiva del Club América volvió a sumergirse en el mercado de lleno y a negociar por la incorporación de otro delantero. Además de la noticia de la muy probable continuidad de Brian Rodríguez tras la marcha atrás del Cruzeiro, hay una novedad de último momento sobre los fichajes.

Publicidad

Este martes, la institución abrió pláticas por Jaminton Campaz, extremo izquierdo de 26 años con gran desequilibrio individual, que juega en el futbol argentino. El atacante además es mundialista: fue a la última Copa del Mundo con la Selección Colombia, incluso marcando un gol en el torneo de selecciones en la fase de grupos.

Con el correr de la jornada, el América consultó las condiciones, elevó una primera oferta que fue rechazada y volvió a acercar otro ofrecimiento al club dueño de su pase. La última propuesta a Rosario Central fue de 6 millones de dólares para adquirir la totalidad de la ficha de Jaminton Campaz, pero tampoco fue bien recibida.

Campaz, en la puja entre Central y América [Foto: Getty]

Publicidad

La respuesta negativa de Rosario Central a la última oferta llamó la atención en Coapa, dado que consideraban que era una suma interesante la que habían señalado. Lo cierto es que actualmente las partes están lejos en los números, respecto a lo que una directiva está dispuesta a ofrecer de tope y las pretensiones de venta de la otra.

Según pudo saber Bolavip, el equipo argentino le puso precio a Jaminton Campaz y cotizó al colombiano en ¡10 millones de dólares!, buscando sacar el mejor provecho de la operación. Bajo esas condiciones, resulta poco probable que el América pueda concretar la llegada del extremo que le gusta a Baños con el visto bueno de Almada.

No obstante, en las ‘Águilas’ son conscientes de que Rosario Central necesita vender y que no tiene otros pretendientes en carrera por llevarse al futbolista en esta ventana. Así, en Coapa se mantienen optimistas en que podrán acercar posturas y llegar a un valor intermedio, más allá de que hoy los argentinos mantienen tensas las pláticas.

Publicidad

La voluntad de Jaminton Campaz, un factor crucial para el América:

De acuerdo a la información de ESPN, el futbolista le manifestó a Central su deseo de jugar en las Águilas, una postura que puede ser trascendental en las negociaciones. El delantero quiere dar el salto del futbol argentino a la Liga MX, y observa en el Club América la posibilidad de fichar por uno de los tres equipos más grandes del continente. ¿Cederá Rosario?