Un solo futbolista del equipo de Javier Aguirre no sumó minutos en lo que va del certamen internacional.

México tuvo una fase de grupos perfecta en el Mundial 2026 e hizo valer la localía. El equipo de Javier Aguirre ganó todos los partidos y sueña en grande. El torneo comenzó con un 2-0 ante Sudáfrica, siguió con un 1-0 ante Corea del Sur y el último encuentro fue goleada por 3-0 ante República Checa.

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Ahora, el Tri está a la espera de su próximo rival que todavía no está confirmado, ya que aún restan disputarse algunos partidos de la jornada 3 de la fase de grupos. El equipo mantiene la expectativa alta pensando en lo que viene en la fase eliminatoria.

Gracias a que logró clasificarse con la victoria en su segundo partido, Aguirre se dio el gusto de darle minutos a todos sus futbolistas. El entrenador aprovechó la comodidad del grupo para rotar y probar variantes en distintos sectores del campo.

Excepto a uno, que no jugó en todo el torneo. Esa ausencia llamó la atención dentro de un plantel que tuvo participación casi completa de todos sus integrantes, pero de ahora en más el entrenador tendrá que poner lo mejor que tiene.

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¿Quién no jugó en México en el Mundial 2026?

El jugador que no tuvo la oportunidad de jugar en el torneo y que difícilmente lo haga es Carlos Acevedo, el portero de Santos Laguna, quien no ingresó en ninguno de los partidos disputados.

El arquero quedó detrás de la histórica presencia de Guillermo Ochoa, quien jugó su sexto Mundial y fue homenajeado por el cuerpo técnico en el último encuentro de la fase de grupos, sabiendo que más adelante no iba a poder conseguirlo.

En sintesis

México avanzó con paso perfecto a los dieciseisavos de final tras golear 3-0 a República Checa.

a los dieciseisavos de final tras golear 3-0 a República Checa. El guardameta Carlos Acevedo fue el único integrante de los 26 convocados que no sumó minutos en toda la fase de grupos.

fue el único integrante de los 26 convocados que no sumó minutos en toda la fase de grupos. El legendario arquero Guillermo Ochoa ingresó en la recta final del último partido para sellar su participación en su sexta Copa del Mundo.