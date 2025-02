América continúa reforzándose en plena disputa del Clausura 2025. Si bien la actividad en el mercado de fichajes bajó considerablemente tras su primer cierre el pasado 2 de febrero, las Águilas se las arreglaron para fichar a un viejo conocido de André Jardine, quien cuenta en su palmarés con nada menos que una Copa Libertadores de América.

Claro que en esta ocasión no se trata de un futbolista, sino del brasileño Marcos Seixas, quien ha dejado su puesto como preparador físico en Fluminense para llegar a Coapa. Vale destacar que el campeón del mencionado torneo sudamericano con el equipo carioca en 2023 trabajó junto al actual DT de las Águilas durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, certamen en el que Brasil ganó la medalla dorada al derrotar en la final a España por 2-1.

La llegada de Seixas parece estar directamente relacionada al problema de lesiones que viene sufriendo el conjunto azulcrema desde la llegada de André Jardine a mediados del 2023. Sin ir más lejos, y de acuerdo a lo informado por Récord, son más de 60 los problemas físicos que ha sufrido la plantilla del ex estratega de Atlético de San Luis.

Marcos Seixas se suma al América desde Fluminense. (Fluminense oficial)

Por ende, América depositará su fe en un profesional que supo mantener al Fluminense en un mínimo de lesiones durante la temporada 2022-2023 debido a su sistema de trabajo estructurado, con diferentes protocolos y tipos de entrenamiento.

Cabe recordar que el actual tricampeón de la Liga MX tendrá un año plagado de desafíos y exigencias físicas. Además de competir tanto en el Clausura como en el Apertura 2025, las Águilas jugarán la Concachampions y la Leagues Cup, entre otros compromisos.

Así se despidió Marco Seixas, nuevo integrante del cuerpo técnico de André Jardine, de Fluminense

Marco Seixas aprovechó para cerrar su etapa en Fluminense con un sentido mensaje a través de sus redes sociales. Allí no solo le agradeció a todos los que lo acompañaron durante sus años de trabajo en el tricolor carioca, sino que también dio cuenta de todos los logros obtenidos en la institución y con la selección olímpica de su país.

“Después de casi 7 años, mi segunda gira con Fluminense FC ha llegado a su fin. Me gustaría dar las gracias a todos los atletas, personal, dirección y fans que contribuyeron de alguna manera y me ayudaron durante este período. Fluminense es un club muy especial para mí. Me entrenó como profesional y como ser humano… Logramos establecer procesos, armar protocolos de trabajo, organizar departamentos y, lo más importante, cosechar resultados. Dejando el club orgulloso de haber formado parte de la campaña de 2 Guanabaras Tacas, 1 Copa del Río, 2 Títulos Cariocas, 1 Libertadores y 1 Recopa, además del Oro Olímpico de Tokio”.

Ya está presente en México

Según la fuente mencionada anteriormente, Seixas estuvo presente en uno de los palcos el Estadio Ciudad de los Deportes durante la caída del América (2-3) ante Necaxa por la Jornada 7 del Clausura 2025, partido que vio en compañía de Carlos Eduardo Bressane, también integrante del cuerpo técnico del conjunto capitalino.